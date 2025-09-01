Am Sonntag strahlten wieder Sterne des Varietés über dem Zirkuszelt des Feriendorfes Hübingen, denn zum vierten Mal gaben sich nationale und internationale Stars der Zirkus-Manege ein Stelldichein. Gemeinsame Veranstalter im Kultursommer Rheinland-Pfalz waren wieder die Kleinkunstbühne Mons Tabor und das dortige Familienferiendorf (FFD).

Ein Event, dass sich großer Beliebtheit erfreut, denn bei der Vorstellung für Erwachsene am späten Nachmittag war das Zelt restlos ausverkauft – und das schon seit geraumer Zeit vor dem Termin. Ein Beweis dafür, dass die Veranstalter mit dem zirzensischen Angebot im Kulturschaffen der Region ein Glanzlicht entzündet haben.

i Die Zirkusakrobatik von Judith und David, beide sind auch im richtigen Leben ein Paar, war gepaart mit einer reizvollen Choreografie Hans-Peter Metternich

Drei Stunden vor der Galavorstellung präsentierten die Künstlerinnen und Künstler bei einer kompakten Familienvorstellung ein Programm, das auf kleine Zirkusbesucher zugeschnitten war, die ihren Heidenspaß hatten. „Hier hätten noch ein paar mehr Besucher Platz gehabt“, wie Uli Schmidt, der Vorsitzende der Kleinkunstbühne, feststellte.

„Viele Menschen in der Region fragen immer wieder, wie machen die das nur, so großartige Varietékünstlerinnen und Künstler in das beschauliche Buchfinkenland zu locken? Wir brauchen zweimal ein volles Haus, damit sich das Angebot auch finanziell rechnet. Dennoch, wenn wir als Sponsoren nicht die beiden erfolgreichen Unternehmen Medizintechnik Stephan in Gackenbach und die Westerwald-Bank mit im Boot hätten, wäre diese Veranstaltung im hoch über dem Buchfinkenland thronenden bunten Zirkuszelt gar nicht möglich“, unterstrich Uli Schmidt. Man habe sogar die Zahl der Plätze im Zirkuszelt noch mal etwas erhöht und den Eintrittspreis gering angehoben, damit an der künstlerischen Qualität des Programmes nicht gespart werden müsse.

i Jana Wohlfahrt auf dem Einrad Hans-Peter Metternich

Nicht gespart mit namhaften Artisten hatte Dieter Becker, der für die Programmzusammenstellung verantwortlich war und Regie führte. Die künstlerische Qualität garantierten die Artisten, die die ganze Bandbreite ihres Könnens zeigten. Für die Moderation der beiden Vorstellungen waren „The Sideshow Charlatans“ zuständig. Dabei gaben sich die beiden charmant und witzig moderierenden Aufschneider in ihrer „Schaubuden-Zauber-Revue“ übersinnlich. Ihre Darbietungen, so locker, wie die eigentlich daherkamen, verblüfften immer wieder die Zuschauer mit nicht zu erklärenden Zaubereien.

Der sympathische Autodidakt Matze Rapido zeigte in aller Bescheidenheit die hohe Kunst des Spiels mit dem Diabolo und eine „feurige“ Fußjonglage. Die Zirkusakrobatik von Judith und David, beide sind auch im richtigen Leben ein Paar, war gepaart mit einer reizvollen Choreografie, und Anne und Levin „tummelten“ sich am Trapez unter der Zirkuskuppel. Die beiden sind noch Newcomer in dem Geschäft – sie haben ihre Karriere noch vor sich, denn, was sie in Hübingen darboten, kam schon richtig professionell daher. Nicht zu vergessen, Jana Wohlfahrt, die im wahren Sinn des Wortes auch hoch hinaus wollte und mit ihrem überdimensionalen Einrad unter der Zirkuskuppel „radelte“. Die charmante und witzige frühere Weltmeisterin ist auf der ganzen Welt von Neuseeland und den USA bis nach Spanien unterwegs und begeisterte auch im Hübinger Zirkuszelt mit Hutjonglage und auf ihren Einrädern.

i Die Artisten der jüngsten Show „Varieté im Zirkuszelt“ im Familienferiendorf Hübingen nehmen dankbar den Applaus der Besucher im restlosen ausverkauften Zirkuszelt entgegen. Hans-Peter Metternich

Wie Uli Schmidt nach der Veranstaltung gegenüber unserer Zeitung deutlich machte, waren nicht nur die Zuschauer von der jüngsten Zirkusshow im Buchfinkenland fasziniert. „Auch die Künstler waren wirklich total begeistert vom gesamten Umfeld des Formates – einer sagte, das könne zu einer Perle des Varietés in Deutschland werden, da es so eine Zirkus-Spielstätte mitten in der Natur auf dem Land mit so einer tollen Atmosphäre und angeschlossen an ein gastfreundliches Familienferiendorf sonst nirgendwo gebe – und dazu die freundschaftliche Betreuung und Versorgung der Künstlerinnen und Künstler, die man anderorts so nicht gewohnt sei.“ Die Veranstalter haben also wieder einmal mehr alles richtig gemacht.