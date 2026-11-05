Westerwälder Auszeichnung
Kulturpreis 2026 geht an Kapellenverein Goldhausen
Die Murphy’s Law Band, das Duo Klaus-Dieter Meurer und Fabienne Foster, brachte aus viel Musik aus den vergangenen sechs Jahrzeh
Die Murphy’s Law Band, das Duo Klaus-Dieter Meurer und Fabienne Foster, brachte aus viel Musik aus den vergangenen sechs Jahrzehnten mit in die Kapelle nach Goldhausen – einiges zum Mitsingen und manch Überraschendes.
Katrin Maue-Klaeser

Beim Konzert von Murphy’s Law Band ist die Kapelle in Goldhausen rappelvoll. Das Programm, das der Kapellenverein seit seinem Neustart 2025 auf die Beine gestellt hat, bringt den Mitgliedern und dem Dorf nun den Westerwälder Kulturpreis 2026 ein.

Lesezeit 2 Minuten
Von Murphys Gesetz ist meist dann die Rede, wenn jemand – oft unverdient, aber erwartbar – Pech hat. Als die Murphy’s Law Band aber in der Kapelle in Goldhausen an die Mikrofone im Altarraum tritt, leuchtet nicht nur aus den Gesichtern der beiden Musiker echtes Glück.
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