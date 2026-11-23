Der Kulturtreff aus der Region Montabaur ist zu Gast in der Zweiten Heimat. Auf der Agenda steht nicht weniger als eine Neuaufstellung: Koordinator Uli Schmidt wird verabschiedet.

i Die vier zauberhaften Damen der A-Cappella-Band Die Medlz waren beim finalen Folk&Fools-Abend der Kleinkunstbühne Mons Tabor zu Gast. Deren Mitgründer Uli Schmidt zieht sich nun auch aus leitender Rolle im Kulturtreff-Netzwerk zurück. Hans-Peter Metternich

Seit der Corona-Zeit treffen sich Kulturschaffende rund um Montabaur zweimal jährlich im Netzwerk „MT-Kulturtreff“ zum gemeinsamen Austausch. Voraussetzung ist nur, dass die Interessierten „irgendwas mit Kunst und Kultur“ zu tun haben und an gemeinsamen Treffen interessiert sind. Das nächste Netzwerktreffen findet am Freitag, 4. Dezember, im Jugend-, Kultur- und Bürgerzentrum Zweite Heimat in Höhr-Grenzhausen statt, heißt es in einer Pressemitteilung des Netzwerks.

Um 17.30 Uhr begrüßt Zweite-Heimat-Leiter Werner Bayer die Gäste aus der Kreisstadt und darüber hinaus. Er führt durch das Haus und stellt dessen Konzeption sowie die praktische Arbeit vor. Gegen 18.15 Uhr schließt sich das Netzwerktreffen an. Dabei soll Uli Schmidt, Koordinator und Mitgründer des Netzwerks, verabschiedet werden. Möglichst soll an diesem Abend auch seine Nachfolge geregelt und das Netzwerk neu aufgestellt werden.

Zu Gast sind zudem Sabine Zimmermann und Bartel Meyer als Kulturmanager des Regionalbüros Nassau der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur. Mit ihnen soll über ihre Arbeit und die kulturelle Entwicklung in der Region gesprochen werden. Daneben steht der Erfahrungsaustausch der Kunst- und Kulturaktiven aus der Kreisstadt und der Umgebung im Mittelpunkt. Gegen 19.30 Uhr ist ein kleiner Imbiss geplant.

Um 20 Uhr können alle Teilnehmenden das Gastspiel von Fee Brembeck im Kultursaal des Hauses besuchen. Die Kabarettistin, Autorin, Poetry-Slammerin und Opernsängerin präsentiert ihr neues Programm „Komm du erstmal aus meinem Alter!“, mit dem sie generationsübergreifend wachrütteln will. Hinweis: Das Ticket dafür muss jeder Teilnehmer selbst bezahlen. red

Wer beim „MT-Kulturtreff“ dabei sein oder neu dazukommen möchte, muss sich bis spätestens Donnerstag, 3. Dezember, per E-Mail an uli@kleinkunst-mons-tabor.de anmelden. Eine Teilnahme ohne Anmeldung ist nicht möglich.