Der Kulturkeller in Montabaur hat eine Zukunft – diese positive Botschaft begeisterte das Publikum beim jüngsten Auftritt der „Katzen“ fast noch mehr als die Musik. Dabei hatte auch das Konzert einiges zu bieten.

„Sie glauben gar nicht, wie wir uns freuen“. Dieses Bekenntnis machte am Dienstagabend Jutta Linden-Quirmbach bei der Begrüßung der Gäste im historischen Kellergewölbe in Montabaur. Hieß es doch vor einiger Zeit, die „Kultur im Keller“ an der alten Stadtmauer von Montabaur ist ins Straucheln geraten, weil die weitere Nutzung der Örtlichkeit neu konzipiert werden musste. Das ist geschehen, zumindest für den Rest dieses Jahres, und deshalb geht es mit der Kultur im Keller mit einem unvermindert attraktiven Angebot weiter. Das freut vor allem das Team um Jutta Linden-Quirmbach, das für dieses besondere Kulturformat verantwortlich zeichnet.

Apropos attraktiv: Am Dienstagabend waren „Die Katzen“, ein Vocal-Swing-Trio, die Verkörperung der Attraktivität. Die drei studierten Sängerinnen Anja Kintscher, Sarah Schurig und Claudia Seng aus Mainz sind keine Unbekannten in der Region. Nicht zuletzt deshalb, weil die Freunde dieses Genres wissen, was sie im „Keller“ erwartet, war die reizvolle Location wegen der reizvollen Damen restlos ausverkauft. Mit dem, was die drei professionellen Damen darboten, landeten sie einen Volltreffer nach dem anderen. Zwei „Kater“, Sebastian Meyer am Bass und Jens Mackenthun an der Gitarre, begleiteten die „Katzen“ bei ihrer eleganten Performance und bestachen auch mit melodischen Instrumentalintermezzi.

i Das Vocal-Swing-Trio „Die Katzen“ gastierte am Dienstagabend bei der ersten Veranstaltung im zweiten Halbjahr von „Kultur im Keller“ im ausverkauften historischen Gewölbe an der alten Stadtmauer von Montabaur. Zwei „Kater“ waren auch dabei. Hans-Peter Metternich

Das Ensemble hatte ein umfangreiches Repertoire im Gepäck, das von Jazz und Swing, Pop und Schlager bis zu Chansons reichte. Dabei hinterließen die drei charmanten Powerfrauen mit ihrem Katzen-Sound ihren unverwechselbaren Pfotenabdruck. „Besser hätte der Start in die zweite Jahreshälfte von Kultur im Keller mit diesen quicklebendigen Damen nicht sein können. Das Trio ist so zu sagen eine Inkarnation von Rhythmus und Esprit“, meinte ein faszinierter Besucher beinahe pathetisch. Salopper ausgedrückt geht das auch: Einfach Klasse!

Das Repertoire hier im Einzelnen aufzuzählen wäre eher langweilig. Alles andere als ermüdend „schnurrten“ die vor Esprit und Rhythmus nur so sprühenden, aber nie überbordenden, Katzen durch das Kellergewölbe, die gleich am Anfang bekannten: „Katzen brauchen viel Musik“. Und die drei Damen hatten ganz viel Musik mitgebracht – Musik, so recht nach dem Geschmack der Gäste, die das so bekannte und jetzt neu aufgelegte Event im Keller im Allgemeinen und die Darbietungen der zauberhaften Damen im Besonderen sichtlich genossen.

Was die drei mit spritzigem Boogie Woogie, mit „Puttin on the Ritz“, mit einem Besuch bei „Mr. Sandman“ oder mit der Versicherung, dass sie lieber einen Mann wollen als Schokolade (um nur einige Beispiele zu nennen) darboten, belohnte das Publikum mit begeistertem Applaus. Als das Ensemble sich dann mit einem Swing-Medley und „Ciao, Ciao Babina“ verabschieden wollte, wollte die Zuhörer aber gar nichts davon wissen. Die Zugaben mündeten schließlich in einen umjubelten Applaus des restlos zufriedenen Publikums.

Die Kultur im Keller geht weiter – zumindest bis Ende dieses Jahres – was wird dann?

Verhandlungen mit dem Eigentümer des historischen Kellergewölbes in Montabaur garantieren, dass das außergewöhnliche Kulturformat zumindest mal bis Ende dieses Jahres weitergeht. Jutta Linden-Quirmbach war es in diesem Zusammenhang ein Herzensanliegen, einmal Danke zu sagen. Dank dem Förderverein von Kultur im Keller und den Unterstützern, denn nur so habe man die Mietforderung des Eigentümers begleichen können. Dank an Mirco Meurer, der sich neben seinen drei Lehraufträgen an der Uni Heidelberg ehrenamtlich mit seiner engen Vernetzung in der Kulturszene bei Kultur im Keller engagiert. Und schließlich Dank an Michael Musil, der das, was Mirco Meurer in die Wege leitet, umzusetzen weiß.

„Wie es 2026 weitergeht, so sind wir positiv gestimmt, dass der Eigentümer seine Forderungen nicht erhöht und wir mit einer kalkulierbaren Miethöhe auch im Folgejahr weitermachen können. Ohne Unterstützung geht es nicht“, unterstrich Jutta Linden-Quirmbach. „An dieser Stelle auch unser Dankeschön an die Stadt Montabaur, die Sparkasse Westerwald-Sieg und an das Land Rheinland-Pfalz, die uns aus ihren Kulturfonds unterstützt haben. Und noch einmal explizit Dank an den Förderverein“, betonte Jutta Linden-Quirmbach, die deutlich machte, dass der Verein die Nebenkosten für das Kellergewölbe für den Rest dieses Jahres getragen habe. „Uns macht es immer wieder Freude, wenn Sie liebe Besucher sich hier bei uns amüsiert haben und zufrieden nach ein paar Stunden Unterhaltung nach Hause gehen“, so Jutta Linden-Quirmbach. Wenn das Kulturformat im nächsten Jahr weitergeht, dann sind sicher alle zufrieden. Die Veranstalter und vor allem die Freunde von Kultur im Keller.