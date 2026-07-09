Klangzauber unter Gewölben Kultur im Keller: Stummfilm-Experiment mit Musiksuccess Hans-Peter Metternich 09.07.2026, 06:00 Uhr

i Das traurige Ende eines dramatischen Showdowns: Die schöne Mâ wird ermordet. Hans-Peter Metternich

Ein Stummfilm, live am Klavier improvisiert, verwandelte das Kellergewölbe in Montabaur — ein Experiment, das begeistert. Ab September folgt die zweite Halbzeit mit Glamour, Jazz und Kabarett.

„Das war einmal etwas ganz anderes in eurem Repertoire, eine interessante Erfahrung.“ „Es dauerte etwas, bis man in dem Metier angekommen war, aber dann war es durchaus fesselnd.“ Solche Kommentare nahm Jutta Linden-Quirmbach von den Gästen bei der letzten Veranstaltung vor der Sommerpause im historischen Kellergewölbe in Montabaur gern entgegen.







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