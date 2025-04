Das wird ein kulinarisches Erlebnis: An sechs Stationen rund, in und um den Ort gibt es viel für die Geschmäcker zu entdecken. Zum ersten Mal veranstalten die Vereine in Niederroßbach so ein gemeinsames aufwendiges Projekt.

In und um das Örtchen Niederroßbach findet am Samstag, 28. Juni, von 10 bis 18 Uhr eine erste Gourmetwanderung mit anschließender Afterparty statt. Veranstalter ist der FC Borussia Niederroßbach in gemeinsamer Zusammenarbeit mit der örtlichen Feuerwehr, der christlichen Gemeinde und dem Gemeinderat. Die Teilnehmer erwartet ein kulinarisches Erlebnis auf insgesamt sechs Kilometern mit sechs verschiedenen Stationen. Gemeinsam gestartet um 10 Uhr und beendet um 18 Uhr wird die kulinarische Wanderung am Sportheim am Fußballplatz.

Tobias Klein, Schriftführer der Freiwilligen Feuerwehr, hat unserer Zeitung im Vorfeld erzählt, welche Kostbarkeiten auf die Gäste warten. An der ersten Station unterhalb vom Bahnhof können die Gäste der Veranstaltung eine Auswahl an Wurstwaren und Bruschetta erwarten. Runtergespült werden können die Appetitmacher mit diversen Schnapssorten aus der Westerwälder Brennerei Weyand. Die zweite Station wird an der Freizeitanlage Glanzgrippe an der Damm-Mühle sein. An dieser können die Teilnehmer ein schnelles Erfrischungsgetränk genießen. Das Feuerwehrgerätehaus lädt mit warmen frischgebackenen Reibekuchen an der dritten Station zum Verweilen ein. Eine süße Pause erwartet die Teilnehmer an der vierten Station, in der Nassauer Straße, bei der christlichen Gemeinde. Dort werden sie mit Waffeln, Eis und Kaffee versorgt. An der vorletzten Station, der Feldscheune von Benjamin Türk, schlägt dann die Cocktailstunde. Die letzte Station ist gleichzeitig der Zielpunkt der Wanderung. Dort werden diverse Fleisch- und Wurstgourmets serviert. Zusätzlich werden frisch gezapftes Pils, Weizenbier und alkoholfreie Getränke angeboten. Zum Ausklingen des Tages erwartet die Gäste noch eine Afterparty mit DJ und Tanz am Sportheim.

Dorfgemeinschaft stärken

Die Idee zu einer örtlichen vereins- und einrichtungsübergreifenden gemeinsamen Veranstaltung hatte Ralf Kray, der Zweite Vorsitzende des FC Borussia Niederroßbach. Es ist die erste Veranstaltung dieser Art, bei der die Teilnehmer den Westerwald mit allen Sinnen erleben können. Die Vereine in Niederroßbach würden zwar schon seit Jahren immer wieder zusammen arbeiten, aber so eine umfassende Veranstaltung mit kulinarischen Angeboten entlang einer Wanderstrecke ist eine Premiere, verdeutlicht Tobias Klein.

Eine konkrete Teilnehmerzahl lässt sich für den Verein schwer abschätzen, deshalb freuen sich die Mitglieder über jede vorherige Anmeldung. „Wir setzen auf gutes Wetter und freuen uns über jeden Besucher“, erklärt Klein. Gemeinsam verfolgen die örtlichen Vereine das Ziel, das Dorfleben und die Gemeinschaft weiter zu stärken und zu fördern. Bisher sei die Resonanz aus dem Dorf und der Umgebung gegenüber der geplanten Veranstaltung sehr positiv.