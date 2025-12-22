Neueröffnung in Rathausstraße Kulinaricaplus+ ist Café, Bistro und Keramikausstellung Camilla Härtewig 22.12.2025, 06:00 Uhr

i Lyubinka Efremova und René Rasbach haben gerade das Kulinaricaplus+ in Höhr-Grenzhausen eröffnet. Im Angebot: Täglich wechselnde Mittagsgerichte, Kuchen und Kunst. Camilla Härtewig

Ein Duft von Hausmannskost und Kaffee zieht durch die Rathausstraße: Mit Kulinaricaplus+ ist in Höhr-Grenzhausen ein Café entstanden, das Genuss und Handwerk verbindet. Lyubinka Efremova und René Rasbach haben sich hier ihren Traum erfüllt.

. Schon beim Eintreten liegt ein Duft von frisch gebrühtem Kaffee, Gebäck und herzhaften Speisen in der Luft. Leise klappert Geschirr, irgendwo wird ein Topf vom Herd gezogen. Mit Kulinaricaplus+ ist in der Rathausstraße ein Ort entstanden, der mehr sein will als ein Café – und es auch ist: Café, Bistro, Kunstraum und bald sogar Wohnraum unter einem Dach.







Artikel teilen

Artikel teilen