Die A48 ist rund um die Schranke der Notausfahrt weiträumig mit Wildschutzzaun gesichert. Das bei dem Unfall getötete Tier könnte durch eine schmale Lücke neben der Schranke gebrochen sein und den Unfall mit einem Verletzten verursacht haben.

Wie konnte die Kuh bei Ransbach-Baumbach auf die A48 gelangen? Am Dienstagabend, 9. September, war mit dem Tier ein Transporter kollidiert, dessen Fahrer bei dem Unfall mehrere Knochenbrüche erlitt. Anhand des Unfallorts und der ersten Meldung über das Rind am Fahrbahnrand vermutet die Autobahnpolizei Montabaur, dass die trächtige Kuh im Bereich der Notausfahrt „Landshube“ auf die Autobahn kommen konnte, die ansonsten weiträumig mit einem Wildschutzzaun abgesichert ist.

Die Notausfahrt hingegen ist mit einer Schranke versehen, die eben in Notfällen beispielsweise für Einsatzfahrzeuge geöffnet werden kann. Nun reicht an einer Seite der Wildschutzzaun nicht ganz an diese Schranke heran. Zwar schließen dort zwei schmale metallene Gatter, verbunden mit einem schweren Vorhängeschloss, die Lücke – aber nur optisch: Mit einer Hand lassen sich die Zaunelemente beiseiteschieben. Für ein durchgegangenes Rind stellt dies kein Hindernis dar, insbesondere wenn es das Gatter im Dunkeln nicht sehen kann.

An die Notausfahrt grenzen unmittelbar eingezäunte Viehweiden an, auf denen Rinder friedlich grasen. Im Hintergrund ist das Rauschen der auf der nahen Autobahn vorbeifahrenden Autos und Lastwagen zu hören. Ganz in der Nähe befindet sich ein landwirtschaftliches Gehöft. Ob die bei dem Unfall getötete Kuh diesem Landwirt gehörte, möchte telefonisch niemand bestätigen. Doch zwei Dinge sagt die Frau am Telefon: Wichtig sei, dass es dem Fahrer des Transporters wieder gut gehe. Und dass nur Viehhalter den Verlust nachempfinden können.

Droht dem Halter der getöteten Kuh nun auch noch Ärger wegen des Unfalls und der Verletzung des Transporterfahrers? „Die Rechtsgrundlage ist klar“, sagt Markus Mille, Geschäftsführer des Kreisbauernverbands Westerwald: Bei Unfällen mit Tieren oder Unfallschäden durch Tiere – ob im Haushalt, im landwirtschaftlichen Betrieb oder im Straßenverkehr – greift Paragraf 833 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

„Grundsätzlich läuft das über die Betriebshaftpflicht. Diese wird unberechtigte Ansprüche abwehren oder berechtigte erfüllen.“

Dort heißt es: „Wird durch ein Tier ein Mensch getötet oder der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist derjenige, welcher das Tier hält, verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.“ Aber: „Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Schaden durch ein Haustier verursacht wird, das dem Beruf, der Erwerbstätigkeit oder dem Unterhalt des Tierhalters zu dienen bestimmt ist, und entweder der Tierhalter bei der Beaufsichtigung des Tieres die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde.“

Mille übersetzt: Da es sich bei dem Rind um ein Nutztier handelt, kommt es darauf an, dass der Halter nachweisen kann, dass der Weidezaun der Norm entsprach und intakt war, als das Tier entwichen ist. „Grundsätzlich läuft das über die Betriebshaftpflicht. Diese wird unberechtigte Ansprüche abwehren oder berechtigte erfüllen.“ Die Versicherung sei freiwillig, aber „gehen Sie davon aus, dass 100 Prozent der Betriebe sie haben“, sagt der Bauernverbands-Geschäftsführer und Fachanwalt für Agrarrecht.

Viehhalter fürchten mehr Unfälle durch Hunde und Wolf

Es komme immer wieder vor, dass Nutztiere auf klassifizierte Verkehrsstraßen laufen, erinnert Mille. Ob Schafe auf den ICE-Gleisen oder Pferde auf der Landstraße: „Risiken bestehen immer bei der Tierhaltung.“ Allerdings befürchten Viehhalter nach Milles Beobachtung, dass Weidetiere häufiger durchgehen – einerseits durch die Rückkehr des Wolfs, andererseits (und häufiger) durch nicht angeleinte Hunde. Denn auch diese könnten die Tiere auf der Weide in Panik versetzen, sodass sie durchgehen und möglicherweise blindlings in den Verkehr rennen. Was die Kuh veranlasst hat, auf die A48 zu laufen, wird sich wohl nicht mehr aufklären lassen.