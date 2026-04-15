Kultur aus Müschenbach Künstlerin Ute Maria Lerner nimmt sich Zeit für Rosen Nadja Hoffmann-Heidrich 15.04.2026, 15:00 Uhr

i "Zeit der Rosen" heißt das neue Soloprogramm von Ute Maria Lerner, das im Sommer im Blauen Salon in Müschenbach Premiere feiert. Olaf Nitz

Ein Vierteljahrhundert lang verkörperte die aus Müschenbach stammende Schauspielerin Ute Maria Lerner mit ihrem Kollegen Mark Weigel Erika und Klaus Mann. Doch jetzt nimmt Lerner Abschied von dem Stück und widmet sich anderen Projekten.

2026 ist für die Künstlerin, Moderatorin und Kulturmanagerin Ute Maria Lerner ein Jahr des Abschieds und des Neuanfangs zugleich. Zum einen feiert das Erfolgsprogramm „Ruhe gibt es nicht, bis zum Schluss. Auf den Spuren von Erika und Klaus Mann“ von ihr und ihrem Schauspielkollegen Mark Weigel 25.







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