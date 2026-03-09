„1000 Gesichter“ ist nicht nur der Titel der Ausstellung in der Sparkasse Montabaur. „1000 Gesichter“ beschreibt auch die Krankheit Multiple Sklerose, unter der die Künstlerin leidet. In Bildern und Texten setzt sie sich offen damit auseinander.
Wer in diesen Tagen die Sparkasse Westerwald-Sieg in Montabaur betritt, begegnet einer Welt, die oft im Verborgenen bleibt. Unter dem Titel „1000 Gesichter“ präsentiert die Gruppe Wirges des Landesverbandes Rheinland-Pfalz der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) eine Ausstellung, die weit über eine bloße Bilderschau hinausgeht.