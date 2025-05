Das Heilige Jahr 2025 in Rom steht unter dem Leitwort „Pilger der Hoffnung“ und greift damit ein zentrales Thema des verstorbenen Papstes Franziskus auf. Das Motto des Heiligen Jahres reflektiert sozusagen auch in unsere Region, denn mit Martin W. Ramb aus Höhr-Grenzhausen, Publizist und Chefredakteur des Bildungs- und Kulturmagazins „Eulenfisch“ und Mitbegründer der literarisch-philosophischen Veranstaltungsreihe „Denkbares“, haben Ute Lonny-Platzbecker, Paul Platzbecker und Cornelia Steinfeld das Buch „Pilger der Hoffnung – Impulse zu den Königsfiguren von Ralf Knoblauch“ herausgegeben.

Etliche Königsfiguren haben jetzt auch den Weg nach Rom gefunden, wo neben dem Deutschen Pilgerzentrum in Rom in der Deutschen Botschaft beim Heiligen Stuhl, in der Deutschen Schule Rom, im Museum „Casa di Goethe“ und in drei römischen Pfarreien jeweils eine Königin bzw. einen König als „Hoffnungsträger“ ausgestellt sind. Zur Erinnerung: Bereits im Mai des vergangenen Jahres gab es in Montabaur eine „Königliche Aktion“. Die Caritas und das Bistum Limburg hatten einen besonderen Beitrag zum Jubiläum des Grundgesetzes, das vor 75 Jahren verabschiedet wurde, gestaltet.

i Ein Rückblick: Zehn Figuren hatte Ralf Knoblauch im Rahmen einer Feierstunde anlässlich 75 Jahre Grundgesetz in den Räumen der Sparkasse Westerwald/Sieg an zehn Botschafterinnen und Botschafter aus Gesellschaft, Kultur und Politik der Stadt Montabaur übergeben. Hans-Peter Metternich

Mit der Aktion „Die Würde des Menschen“ wurde die unantastbare und universelle Bedeutung der menschlichen Würde unterstrichen und besonders hervorgehoben, zu deren Achtung und Schutz das Grundgesetz in Artikel 1 seit einem Dreivierteljahrhundert alle staatliche Gewalt verpflichtet ist. Der Diakon und Holzbildhauer Ralf Knoblauch hatte sympathische Königinnen- und Königsfiguren geschnitzt, die dem Betrachter immer ein Lächeln schenken.

Für den Bildhauer sind sie Anwälte der Menschlichkeit. Die berührend gestalteten Figuren aus Jahrhunderte altem Holz vermitteln eine besondere Geschichte und berühren viele Menschen. Bereits an vielen Orten fast über den ganzen Globus konnten die Könige ihre Wirkung entfalten und ein Gespräch über Menschen-Würde und Mensch-Sein befördern. Diese Anwälte der Menschlichkeit finden sich in dem Buch „Pilger der Hoffnung – Impulse zu den Königsfiguren von Ralf Knoblauch“ wieder.

i Ein Foto aus dem Buchg "Pilger der Hoffnung". Ralf Stammberger, Pastoralreferent im Bistum Limburg sieht in den Königsfiguren Gott als König Hans-Peter Metternich

Der Künstler über seine Exponate: „Meine Königinnen und Könige stehen für alle Menschen – egal welcher Herkunft sie sind oder welchen sozialen Status sie haben. Sie mahnen zugleich, diesen Universalanspruch der Unantastbarkeit der Würde, nicht zu verdrehen, zu glätten oder umzuinterpretieren. Kein mehr oder weniger. Alle haben den gleichen Anspruch auf die Würde.“ Was das heißen kann, zeigen die 33 Beiträge auf 96 Seiten ganz unterschiedlicher Menschen in diesem Buch, die in Berührung mit den Königsfiguren gekommen und mit ihnen unterwegs sind: vom Polizisten über die Lehrerin, die Ärztin und den Philosophen bis hin zum Pfarrer und Bischof.

Ihre Geschichten erzählen von Orten des Schmerzes und der Freude, der Verzweiflung und der Hoffnung. Sie sind Zeugnisse dafür, dass es möglich ist, angesichts der Herausforderungen des Lebens voranzukommen und etwas zu bewirken. Ihre Impulse und Interventionen korrespondieren mit eindrücklichen Fotografien der Königsfiguren, die gemeinsam jeweils einen Aspekt der menschlichen Würde beleuchten. Eingeleitet wird das Buch von Diakon Ralf Knoblauch, dem Erschaffer der Skulpturen.

i Diakon Ralf Knoblauch, der Erschaffer der Skulpturen, bei der Arbeit Hans-Peter Metternich

Das Buch begleitet alle Leserinnen und Leser auf ihrer ureigenen Pilgerfahrt zur Hoffnung. Dafür stehen die 33 Beiträge der Autorinnen und Autoren, die ihre Geschichten erzählen von Orten des Schmerzes und der Freude, der Verzweiflung und der Hoffnung. Geschichten von Schönheit, von Würde und von bunter Vielfalt.

Das 96-seitige Buch, 21 x 21 cm, Hardcover, fadengeheftet, durchgehend farbige Abbildungen, „Pilger der Hoffnung – Impulse zu den Königsfiguren von Ralf Knoblauch“, ist im Buchhandel zum Preis von 19,95 Euro erhältlich.

Der Künstler

Ralf Knoblauch, geboren 1964 in Bottrop, ist Diakon in Bonn und verbindet seinen Glauben mit der Kunst, indem er hölzerne Königsfiguren schafft, die die Würde jedes Menschen symbolisieren. Seine Skulpturen entstanden aus der Begegnung mit Menschen in schwierigen Lebenssituationen und dienen ihm als meditative Form des Gebets sowie als Ausdruck seiner Überzeugung, dass die Würde des Menschen unantastbar ist.

Die Herausgeber

Ute Lonny-Platzbecker ist Lehrerin und Beauftragte im schulpastoralen Dienst des Erzbistums Köln sowie Fachleiterin für Katholische Religionslehre am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Essen. Martin W. Ramb ist Chefredakteur des Magazins „Eulenfisch“ und Mitbegründer der Veranstaltungsreihe „Denkbares“. Cornelia Steinfeld ist Diplom-Grafikdesignerin, Publizistin und mit ihrem Unternehmen in den Bereichen Kirche und Kultur tätig. Paul Platzbecker ist Leiter des Instituts für Lehrerfortbildung NRW in Essen und als Dozent an der Ruhr-Universität Bochum tätig.