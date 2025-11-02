Widmung der Götzenberghalle
Künftig keine Parteipolitik mehr in Stockum-Püschen
Eine neue Widmung untersagt parteipolitische Veranstaltungen in der Götzenberghalle in Stockum-Püschen.
Die politische Stimmung in Deutschland ist aufgeheizt. Wo extreme Positionen vertreten werden, kommt es zu Spannungen und Polizeieinsätzen – so auch zuletzt in Stockum-Püschen. Die Ortsgemeinde will derartige Veranstaltungen künftig unterbinden.

Rechte Parolen, Demonstrationen, Polizei und Ordnungskräfte – in Stockum-Püschen führten zwei AfD-Veranstaltungen in den vergangenen Wochen zu Spannungen. Der Gemeinderat des 650-Einwohner-Orts verabschiedete deshalb eine neue Widmung für das Dorfgemeinschaftshaus „Götzenberghalle“.

