Technischer Defekt bei Rewe Kühltruhen-Ausfall in Westerburg war kein Cyberangriff Thorsten Ferdinand 27.11.2026, 18:00 Uhr

i Der Ausfall der Kühlanlagen im Westerburger Rewe-Markt ist offenbar auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Thorsten Ferdinand

Anfang November sorgten Cyberangriffe auf die Kühlanlagen von Supermärkten für Schlagzeilen. Nun fielen auch im Rewe-Markt in Westerburg die Kühlschränke und Kühltruhen aus. Dort hatte das Problem jedoch eine andere Ursache.

Wer am 25. November im Rewe-Markt in Westerburg einkaufen wollte, stand vor leeren Kühltruhen und Kühlschränken. Die Kühlanlage des Supermarkts an der Bahnhofstraße war in der Nacht auf Mittwoch ausgefallen. Aus Gründen der Lebensmittelsicherheit mussten daraufhin alle betroffenen Produkte aus dem Verkauf genommen werden.







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