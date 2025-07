Im Juni ist der beliebte Moderator, Stiftungsgründer, Globetrotter und Westerwald-Botschafter Reiner Meutsch 70 Jahre alt geworden. Seine Heimatgemeinde Kroppach hat ihm jetzt nachträglich noch ein ganz besonderes Geschenk gemacht: Denn eine beliebte Spazierstrecke im Ort wurde jetzt auf den Namen Reiner-Meutsch-Weg „getauft“.

Wie der Erste Beigeordnete von Kroppach, Volker Birk, auf Nachfrage unserer Zeitung berichtet, hätten der Ortsgemeinderat und eine von Meutschs Töchtern fast zeitgleich die Idee einer Straßenbenennung nach dem Gründer von Fly & Help geäußert. Dazu sei dann im Rat der Beschluss gefasst worden, den an der Waldemar-Meutsch-Sportanlage vorbeiführenden Weg nach Reiner Meutsch zu benennen, sodass der verstorbene Vater Waldemar, der lange Zeit Ortsbürgermeister von Kroppach war, und sein Sohn Reiner hier somit namentlich wieder zusammengeführt werden. Ein weiteres Argument für die Wahl dieses Weges sei gewesen, dass er sich in der Nähe des Wohnhauses von Reiner Meutsch befindet, so Volker Birk, der momentan die Amtsgeschäfte der Gemeinde kommissarisch leitet.

Einweihung der 1000. Fly-&-Help-Schule steht bevor

Im Rahmen einer kleinen Feier wurde das neu errichtete Straßenschild, das auch darauf hinweist, dass Reiner Meutsch Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande ist, jetzt eingeweiht. Wie Birk berichtet, wird der Weg gerne von den Bewohnern des Ortes für Spaziergänge genutzt, sodass sicherlich künftig viele Menschen auf das Schild aufmerksam würden. Reiner Meutsch selbst fühlt sich durch diese Straßenbenennung sehr geehrt.

Für Meutsch gibt es in diesem Jahr noch einen weiteren Grund zum Feiern: Im September wird die 1000. Schule seiner Stiftung Fly & Help eingeweiht. „Es erfüllt mich mit Stolz und Dankbarkeit, dass so viele Spender uns in den letzten Jahren unterstützt haben, dass dieser Erfolg möglich geworden ist und wir somit bereits 200.000 Kindern in 57 Ländern eine bessere Zukunft durch Bildung schenken konnten“, sagte er anlässlich seines runden Geburtstags vor ein paar Wochen.