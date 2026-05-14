Info zu Windpark „Drei Eichen“ Kritiker und Presse müssen in Vielbach draußen bleiben Katrin Maue-Klaeser 14.05.2026, 15:30 Uhr

i Zur Durchführung der Landtagswahl 2021 unter Corona-Bedingungen hatte der Vielbacher Ortsbürgermeister Ulrich Schneider eine Ampel an der Gemeindehalle angebracht, um den Einlass ins Wahllokal zu regeln. Den Einlass zur Einwohnerversammlung regelte er persönlich - und sehr rigide. Archiv Katrin Maue-Klaeser. Katrin Maue-Klaeser

Zu einer Einwohnerversammlung mit Infos zum Windpark „Drei Eichen“ in Vielbach erhalten nur Ortsansässige und auswärtige Referenten Zutritt. Ortsbürgermeister Ulrich Schneider macht gegenüber Auswärtigen und auch der Presse sein Hausrecht geltend.

Eine Menschentraube steht vor der Vielbacher Gemeindehalle: Zu einer Einwohnerversammlung, die Ortsbürgermeister Ulrich Schneider einberufen hat, erhalten Menschen, die nicht in dem Ort ihren Wohnsitz haben, keinen Zutritt. Um es vorwegzunehmen: Die hinzugerufene Polizeistreife bestätigt, dass der Ortschef von seinem Hausrecht Gebrauch machen und Ortsfremde von der Informationsveranstaltung ausschließen darf.







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