Zu einer Einwohnerversammlung mit Infos zum Windpark „Drei Eichen“ in Vielbach erhalten nur Ortsansässige und auswärtige Referenten Zutritt. Ortsbürgermeister Ulrich Schneider macht gegenüber Auswärtigen und auch der Presse sein Hausrecht geltend.
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Eine Menschentraube steht vor der Vielbacher Gemeindehalle: Zu einer Einwohnerversammlung, die Ortsbürgermeister Ulrich Schneider einberufen hat, erhalten Menschen, die nicht in dem Ort ihren Wohnsitz haben, keinen Zutritt. Um es vorwegzunehmen: Die hinzugerufene Polizeistreife bestätigt, dass der Ortschef von seinem Hausrecht Gebrauch machen und Ortsfremde von der Informationsveranstaltung ausschließen darf.