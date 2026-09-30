Wirt wusste nichts davon
Kritik an Halteverbot vor Pizzeria in Görgeshausen
Auf der Limburger Straße vor der Pizzeria „Le Piano” in Görgeshausen wurde im Juni ein absolutes Halteverbot angeordnet.
Auf der Limburger Straße vor der Pizzeria „Le Piano” in Görgeshausen wurde im Juni ein absolutes Halteverbot angeordnet.
Thorsten Ferdinand

Die Pizzeria „Le Piano” in Görgeshausen wurde von der Anordnung eines Halteverbots vor ihrem Betrieb kalt erwischt. Laut Ordnungsamt kam es dort zuvor zu mehreren Unfällen. Wir haben uns vor Ort umgesehen.

Lesezeit 3 Minuten
Die Anordnung eines absoluten Halteverbots vor ihrer Pizzeria in Görgeshausen bringt die langjährigen Betreiber des Lokals in Schwierigkeiten. Dies berichten die Eheleute Karakayali im Gespräch mit unserer Zeitung. Seitdem das Anhalten vor ihrem Restaurant „Le Piano” an der Limburger Straße Anfang Juni verboten ist, sind die Umsätze um etwa 35 Prozent zurückgegangen.
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