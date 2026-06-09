Einsatz am Dienstagabend Kripo ermittelt nach Brand in Bannberscheid Annika Stock 09.06.2026, 20:53 Uhr

i Die Feuerwehr wurde zu einem Brand am Dienstagabend, 9. Juni in Bannberscheid alarmiert. Uli Deck/dpa

Ein Brand beschäftigte am Dienstagabend, 9. Juni, die Einsatzkräfte in Bannberscheid. Das Feuer drohte von einem Schuppen auf ein angrenzendes Wohnhaus überzugreifen. Nun ermittelt die Kripo zur Brandursache.

Einsatzkräfte sind am Dienstagabend, 9. Juni um 18:38 Uhr in die Hauptstraße in Bannberscheid alarmiert worden. Die Einsatzmeldung lautete, wie die Polizei Montabaur auf Nachfrage mitteilt „Schuppenbrand mit Übergriff auf Wohnhaus“. Wie die Polizeiinspektion Montabaur weiter informiert, geriet nach ersten Erkenntnissen aus bislang ungeklärter Ursache ein Schuppen in Brand.







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