Krimiautor Micha Krämer liest in Helferskirchen

Schon seit vielen Jahren gibt es die Sonntagsmatinée in Helferskirchen. In diesem Jahr konnten die Veranstalter den Autor Micha Krämer für eine Lesung gewinnen. Es verspricht, ein unterhaltsamer Vormittag zu werden.

Auch in diesem Jahr laden der Kulturausschuss der Ortsgemeinde Helferskirchen und der Verein „Unser Helferskirchen“ nach Karneval zu einer Matinee in die Sonnenberghalle ein. Am Sonntag, 16. März, liest der Westerwälder Krimiautor Micha Krämer aus seinem neuesten Buch „Der Tod der Bienenkönigin“. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr (Einlass ab 9.30 Uhr).

Micha Krämer kommt aus Kausen im Kreis Altenkirchen. Der 54-jährige Autor ist nicht nur für seine Bücher, sondern auch für seine Musik bekannt. Bei seinen unterhaltsamen Lesungen greift er regelmäßig zur Gitarre. „Der Tod der Bienenkönigin“ ist der 15. Fall seiner Kriminalhauptkommissarin Nina Moretti, die wieder im Westerwald ermittelt.

Kriminalhauptkommissarin Nina Moretti ermittelt

Zur Handlung: 34 Jahre nach dem Verschwinden von Michaela König werden die sterblichen Überreste der jungen Frau unter den morschen Fußbodendielen des ehemaligen Bienenhauses der Familie gefunden. Nun ist klar, dass sie ihre Pläne von einer Reise in die weite Welt nicht umgesetzt hat, wie alle dachten. Die Bienenkönigin, wie sie von ihren Freunden genannt wurde, hat den Westerwald nie verlassen. Schritt für Schritt recherchieren Nina Moretti und ihr Team die letzten Wochen, Tage und Stunden von Michaela.

Die Sonntagsmatinée in Helferskirchen gibt es schon seit vielen Jahren. Seit das Deutsche Haus als Dorfkneipe nicht mehr existiert, bieten die Veranstalter nach der Lesung ein Mittagessen an. Dieses Mal wird außerdem die Brennerei Weyand aus Unnau die Sonderedition von Micha Krämer verkosten.

Der Eintritt kostet 14 Euro bzw. 19 Euro mit Essen. Karten gibt es im Vorverkauf bei Heidi Beyer unter Telefon 02626/5741, bei Anette Marciniak-Mielke unter Telefon 0172/ 371 36 05, bei Sabine Heinzberger unter sabine.heinzberger@helferskirchen.de und in der Buchhandlung „Mein Buchhaus“ in der Bahnhofstraße 6 in Wirges, Telefon 02602/8899.