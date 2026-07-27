Im b-05 stellen 13 Künstlerinnen und Künstler in sieben Bunkern Fragen zu Krieg und Frieden – von Wunden der Vergangenheit bis zu zarten Utopien in Pink. Eine Ausstellung, die berührt und zum Entdecken einlädt.
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Im b-05, dem Ort für Kunst, Kultur und Natur im Stadtwald von Montabaur, geht die Ausstellungssequenz in die dritte Runde. Die Galerie steht wieder unter dem Motto „Die Goldenen Zwanziger“, ein Thema, das sich wie ein roter Faden durch die Aktivitäten des Kultursommers Rheinland-Pfalz und speziell durch die Ausstellungen im b-05 zieht.