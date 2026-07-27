Zwiespalt in Betonwänden „Krieg und Frieden“ im Kunstzentrum b-05 in Montabaur Hans-Peter Metternich 27.07.2026, 16:00 Uhr

i Das gemeinschaftliche Hauptwerk der Ausstellung des Künstlerkollektivs Atelier C1DCH bildet im Bunker 7 ein vielbeachteter Hügel aufgeschütteter Weizenkörner (die werden nach der Ausstellung als Viehfutter als Zeichen der Ernährung, des Wachstums und des Friedens dienen). Am 2. und 24. August und am 5. September gibt es jeweils um 14 und 16 Uhr einer Führung durch diesen Bunker. Hans-Peter Metternich

Im b-05 stellen 13 Künstlerinnen und Künstler in sieben Bunkern Fragen zu Krieg und Frieden – von Wunden der Vergangenheit bis zu zarten Utopien in Pink. Eine Ausstellung, die berührt und zum Entdecken einlädt.

Im b-05, dem Ort für Kunst, Kultur und Natur im Stadtwald von Montabaur, geht die Ausstellungssequenz in die dritte Runde. Die Galerie steht wieder unter dem Motto „Die Goldenen Zwanziger“, ein Thema, das sich wie ein roter Faden durch die Aktivitäten des Kultursommers Rheinland-Pfalz und speziell durch die Ausstellungen im b-05 zieht.







Artikel teilen

Artikel teilen