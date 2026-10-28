Nachdem ein möglicher Kreisverkehr am Burggarten in Hachenburg in den vergangenen Wochen zu kontroversen Diskussionen in der Stadt geführt hatte, haben die Gremien nun damit begonnen, Alternativen für den Knotenpunkt zu entwickeln. So ist der Stand.
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Weitere Entscheidungen zur Zukunft des Verkehrsknotenpunktes Leipziger Straße/Borngasse/Friedrichstraße/Alexanderring am Hachenburger Burggarten hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung am Montag, die zusammen mit einer Sitzung des Bau- und Stadtkernsanierungsausschusses stattfand, noch nicht getroffen.