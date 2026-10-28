Verkehrsdebatte in Hachenburg Kreuzung soll für Fußgänger und Radler sicherer werden Nadja Hoffmann-Heidrich 28.10.2026, 18:00 Uhr

i Während die Fahrwege für den motorisierten Verkehr im Knotenpunkt am Burggarten klar sind und aus Sicht der meisten Gremienmitglieder kein größeres Problem darstellen, ist der Weg zwischen Park und Hachenburger Innenstadt für Fußgänger und Radfahrer unübersichtlich und stellenweise sogar gefährlich. Dieser Zustand soll durch einen Umbau verbessert werden, so der deutliche Wille von Rat und Fachausschuss. Nadja Hoffmann-Heidrich

Nachdem ein möglicher Kreisverkehr am Burggarten in Hachenburg in den vergangenen Wochen zu kontroversen Diskussionen in der Stadt geführt hatte, haben die Gremien nun damit begonnen, Alternativen für den Knotenpunkt zu entwickeln. So ist der Stand.

Weitere Entscheidungen zur Zukunft des Verkehrsknotenpunktes Leipziger Straße/Borngasse/Friedrichstraße/Alexanderring am Hachenburger Burggarten hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung am Montag, die zusammen mit einer Sitzung des Bau- und Stadtkernsanierungsausschusses stattfand, noch nicht getroffen.







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