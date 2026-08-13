Kranke Hunde
Kreisverwaltung gibt für Wasser der Nister Entwarnung
Statt an ein Fließgewässer erinnert die Nister derzeit stellenweise (so wie hier beispielsweise in Marienstatt) eher an eine Ane
Statt an ein Fließgewässer erinnert die Nister derzeit stellenweise (so wie hier beispielsweise in Marienstatt) eher an eine Aneinanderreihung kleiner Tümpel, zwischen denen sich trockener Kies und Geröll türmen und Pflanzen wachsen.
Nadja Hoffmann-Heidrich

Angesichts des heißen Sommers suchen Mensch und Tier überall nach Abkühlung. Bei Spaziergängen an der Nister legen Hunde gern mal an dem oder in dem Fluss eine Trinkpause ein. Doch ist das derzeit gefahrlos für die Vierbeiner möglich?

Lesezeit 3 Minuten
Die lang anhaltende Trockenheit setzt auch der Nister stark zu: An einigen Stellen ist die Fließbewegung in dem Westerwälder Fluss beinahe komplett zum Erliegen gekommen. An der Steinbogenbrücke bei Marienstatt beispielsweise erinnert das Gewässer inzwischen eher an eine Kette von stillen Tümpeln, dazwischen liegt trockener Kies und Geröll, und Pflanzen wachsen mitten im Flussbett in die Höhe.
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