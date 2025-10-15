Die Zahlen des Nachtragshaushalts sind gar nicht schlecht, im Vergleich zu anderen Regionen sogar richtig gut. Trotzdem kam von mehreren Fraktionen Kritik im Westerwälder Kreistag auf. Nicht an der Verwaltung, die wird gelobt, aber am System.
Die Bilanz ist positiv, es müssen keine neuen Schulden gemacht werden, der Kassenstand beträgt rund 115,5 Millionen Euro, und Landrat Achim Schwickert rechnet trotz eines Minus im Ergebnishaushalt von 8,5 Millionen Euro mit „keinerlei Berührungsängsten“ vonseiten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion.