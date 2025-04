Beim Kreismusikverband vollzieht sich derzeit ein Generationenwechsel. Das bedeutet aber nicht nur, dass Posten neu besetzt werden, sondern es steckt ein Konzept dahinter, dass die Gemeinschaft gut und besser für die Zukunft aufstellen soll. Bei der Jahreshauptversammlung in Hartenfels klangen einige geplante Veränderungen bereits an.

Aber erst noch einmal einen Schritt zurück: Es war schon länger klar, dass die alte Riege im Vorstand nicht mehr zur Wahl antreten wird. Seit etlichen Jahrzehnten engagierten sich Ehrenamtler wie Vorstand Gerhard Bill, Geschäftsführer Gerald Aller, Ehrungsbeauftragter Josef Görg-Reifenberg oder auch Jürgen Elsenbroich, der von der Kreismusikjugend als Ehrenbetreuer auf Lebenszeit ernannt wurde, für die Musik. Nun war es an der Zeit, zurückzutreten und dem Nachwuchs den Taktstock in die Hand zu geben.

„Es ist an der Zeit, die Jüngeren ranzulassen“, sagte Gerald Aller bei der Versammlung in seiner „Abschiedsrede“. Die Zusammenarbeit im Vorstand, mit der Kreismusikschule und den Vereinen sei immer gut gewesen und habe immer Spaß gemacht. Auch mit denen, die nun nachfolgen, sei der Umgang stets produktiv, konstruktiv und respektvoll gewesen. Dass man in der Sache dabei auch unterschiedlicher Meinung sein könne, ändere daran nichts. Das gehöre dazu, wie auch Jannik Ferdinand, bislang Vorsitzender der Kreismusikjugend und nun einer der vier Vorstände, betonte. „Persönlich schätzen wir euch alle sehr.“ Gleichzeitig wurde deutlich, dass der Kreismusikverband künftig einen etwas anderen Weg einschlagen möchte.

Musikleiter spricht von Trendumkehr nach Corona

Die Corona-Pandemie hat den Musikern übel mitgespielt. Nur langsam erholte sich der Verband, der mit rund 2300 Aktiven in fast 60 Vereinen mit rund 90 Untergruppierungen zu den stärksten in Rheinland-Pfalz gehört. Von einer „Trendumkehr nach der Pandemie“ sprach Kreismusikleiter Marc Leonardi nun mit Blick auf die wieder steigenden Teilnehmerzahlen bei den Lehrgängen. Insgesamt seien die Veranstaltungen im vergangenen Jahr „sehr gut gelaufen“. Auch im Jugendbereich nimmt das Angebot nach Corona wieder mehr an Fahrt auf. Wie vor dem Einbruch ist die Situation im Verband aber noch nicht. Das soll sich bald ändern – und nicht nur das.

i Jannik Ferdinand überreicht Jürgen Elsenbroich für seinen unermüdlichen Einsatz für die Kreismusikjugend die Urkunde zum Ehrenbetreuer auf Lebenszeit. Markus Eschenauer

Unvorbereitet stellt sich der Musikverband den Herausforderungen aber nicht, wie allein die Vorstandswahl zeigte. Geleitet von Andreas Strüder, der als Ortsbürgermeister, Kreisbeigeordneter und Mitglied der bewirtenden Burgkapelle Hartenfels in mehrfacher Mission an dem Nachmittag unterwegs war, gingen die Abstimmungen schnell und zielführend über die Bühne. Einige wenige Posten bleiben zwar vakant, aber: „Es sind viele Stellen besetzt, die beim letzten Mal nicht besetzt waren“, kommentierte Strüder – und es gab viel Bewegung.

Mit neuen Namen hinter den meisten Positionen geht gleichzeitig eine gewisse Neuausrichtung in der Arbeit des Vorstands einher. Das erklärte Oliver Krämer, ein Weiterer der frisch gewählten Vorstände. Sie müssten sich zwar erst einmal einarbeiten, hätten aber bereits einige Ideen im Kopf. Konkret ging Krämer auf zwei Punkte ein.

i Kreisbeigeordneter, Bürgermeister von Hartenfels und seit mehr als 30 Jahren Mitglied der dortigen Burgkapelle: Andreas Strüder war bei der Jahreshauptversammlung des Kreismusikverbands in verschiedener Mission im Einsatz und leitete auch die Neuwahlen. Er wisse, wie wichtig Musikvereine sind, betonte er in seinem Grußwort zu Beginn der Sitzung. Markus Eschenauer

Zum einen soll die Satzung geändert werden. Warum? Die Vorstandsarbeit soll künftig in Ressorts aufgeteilt werden, um so punktgenauer agieren zu können. Zum anderen sollen die Beisitzer stärker als Beirat verstanden werden. „Corona hat uns gezeigt, dass Sportvereine besser aufgestellt sind als der Amateur-Musikbereich“, sagte Vorstand Oliver Krämer. Daher wolle man stärker in Richtung Lobbyarbeit schauen.

Bei der Jahreshauptversammlung ist dies bereits erfolgt. Neben Krämer, der einigen auch als City-Manager von Montabaur bereits bekannt sein dürfte, stehen weitere Namen auf der Liste, die man eher anderen Stellen zuordnet. Zu Beisitzern wurden einstimmig gewählt: Jenny Groß, CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete, Montabaurs Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher und Westerburgs Stadtchef Janick Pape sowie bei der Kreismusikjugend Milena Lenz-Mester, die Leiterin der Kreismusikschule.