17.10.2025, 12:00 Uhr

i Der Kreisfeuerehrverband richtet jährlich besondere Ereignisse und Aktivitäten für die Kreisfeuerwehren aus, so wie hier das Geschicklichkeitsfahren für Einsatzfahrer und Einsatzfahrerinnen im Jahr 2009. Kreisfeuerwehrverband

Über die ehrenamtlichen Wehren im Kreis hält der Kreisfeuerwehrverband, der in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag feierte, die Hand, denn die Verbände unterstützen die Basis und sind ein „Sprachrohr nach oben.“

„Löschen – Retten – Bergen – Schützen“, diese hoheitlichen Aufgaben obliegen den Feuerwehren, ob beruflich oder ehrenamtlich. Über die ehrenamtlichen Wehren im Kreis hält so zu sagen der Kreisfeuerwehrverband, der in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag feierte (die WZ berichtete), die Hand.







