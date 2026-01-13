Verkehrswege im Westerwald Kreisel B54 bei Alsbergkaserne ist nicht in Sicht Angela Baumeier 13.01.2026, 15:00 Uhr

i Seit Jahren wird eine Überplanung des Kreuzungsbereiches gefordert. Doch dazu gibt es laut Landesbetrieb Mobilität derzeit keine Kapazitäten. Röder-Moldenhauer. römo

Eine Überplanung ist für den Landesbetrieb Mobilität nicht möglich. Er schätzt den Knotenpunkt als leistungsfähig ein. Gerrit Müller, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rennerod, hält an der Forderung nach dem Kreisel fest.

Seit fast 20 Jahren macht sich die Verbandsgemeinde Rennerod dafür stark, dass der Knotenpunkt „B54/Alsberg Kaserne“ überplant und ein Kreisverkehr eingerichtet wird. „Der Kreisel im Norden von Rennerod ist mir ein echtes Herzensthema, auch wegen der traurigen Vorgeschichte mit dem schweren Unfall und schon eine Forderung seit Beginn meiner Amtszeit in 2014“, sagt Bürgermeister Gerrit Müller und entrüstet sich, dass „bis heute seitens des Landes ...







