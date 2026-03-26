Neue Struktur in Marienstatt
Kreisausschuss votiert auch für Stiftung fürs Gymnasium
Die Trägerschaft für das Private Gymnasium Marienstatt soll auf eine noch zu gründende Stiftung übergehen, an der sich auch der
Die Trägerschaft für das Private Gymnasium Marienstatt soll auf eine noch zu gründende Stiftung übergehen, an der sich auch der Westerwaldkreis beteiligen will.
Röder-Moldenhauer. römo

Wie geht es mit der geplanten Übernahme des Privaten Gymnasiums Marienstatt in die Obhut einer Stiftung weiter? Nachdem die Ausschüsse des Westerwaldkreises das schon befürwortet haben, ist nun der Kreistag am Zug.

Lesezeit 2 Minuten
Vor wenigen Wochen hatte der Westerwälder Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport sowie der Schulträgerausschuss empfohlen, dass sich der Kreis bei der angestrebten Gründung einer Stiftung zur Übernahme der Schulträgerschaft am Privaten Gymnasium Marienstatt beteiligt.

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