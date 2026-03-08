Ein bestehender Vertrag zur finanziellen Beteiligung des Westerwaldkreises am Evangelischen Gymnasium in Bad Marienberg endet in diesem Sommer. Deshalb beschäftigen sich die Kreisgremien aktuell mit einer möglichen Verlängerung des Vertrags.
Lesezeit 2 Minuten
In einer gemeinsamen Sitzung haben sich der Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport sowie der Schulträgerausschuss des Westerwaldkreises dafür ausgesprochen, einen bestehenden Vertrag zur finanziellen Beteiligung des Kreises am Evangelischen Gymnasium in Bad Marienberg um weitere fünf Jahre zu verlängern.