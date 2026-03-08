Empfehlung zu Bad Marienberg
Kreis soll Evangelisches Gymnasium weiter unterstützen
Das Evangelische Gymnasium Bad Marienberg muss dringend erweitert werden. Welche Kosten davon der Westerwaldkreis trägt, soll in
Das Evangelische Gymnasium Bad Marienberg muss dringend erweitert werden. Welche Kosten davon der Westerwaldkreis trägt, soll in einer Neuauflage eines Vertrags zwischen der Kommune und dem Schulträger ebenso geregelt werden wie die Finanzierung der laufenden Kosten der dreizügigen Einrichtung.
Ein bestehender Vertrag zur finanziellen Beteiligung des Westerwaldkreises am Evangelischen Gymnasium in Bad Marienberg endet in diesem Sommer. Deshalb beschäftigen sich die Kreisgremien aktuell mit einer möglichen Verlängerung des Vertrags.

In einer gemeinsamen Sitzung haben sich der Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport sowie der Schulträgerausschuss des Westerwaldkreises dafür ausgesprochen, einen bestehenden Vertrag zur finanziellen Beteiligung des Kreises am Evangelischen Gymnasium in Bad Marienberg um weitere fünf Jahre zu verlängern.

