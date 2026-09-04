Verkehr bei Hachenburg Kreis: Knotenpunkte auf der B413 sind unauffällig Nadja Hoffmann-Heidrich 04.09.2026, 08:00 Uhr

i Das Tempolimit von 70 km/h auf der B413 im Hachenburger Stadtteil Altstadt beginnt – aus Richtung Merkelbach kommend – erst hinter der Einmündung in die K13 Richtung Hattert. Somit gilt in diese Fahrtrichtung entlang des Mittelstandsparks bislang Tempo 100. „Viel zu gefährlich“, sagt der Hachenburger Bürger Joachim Bonn. Röder-Moldenhauer

Wie gefährlich sind die dicht beieinanderliegenden Knotenpunkte B413/K13 und B413/Vor der Struth/Lindenstraße im Hachenburger Stadtteil Altstadt? Die Verkehrsbehörde in Montabaur nimmt dazu auf Anfrage unserer Zeitung Stellung.

Nachdem der Hachenburger Bürger Joachim Bonn und Stadtchef Stefan Leukel weitere, das Tempo reduzierende und die Sicherheit erhöhende Maßnahmen auf einem Teilstück der B413 im Bereich des Mittelstandsparks im Stadtteil Altstadt gefordert hatten, hat die zuständige Verkehrsbehörde der Kreisverwaltung in Montabaur auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt, dass die beiden Knotenpunkte B413/K13 und B413/Vor der Struth/Lindenstraße als unauffällig zu ...







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