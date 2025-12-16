Herschbacher beweist Stärke Krebspatient nimmt Spender mit auf Reise zum Vater Lena Bongard 16.12.2025, 18:00 Uhr

i David Landgraf zeigt Optimismus, denn daraus erwachse die Stärke, die er auch Anderen übermitteln will. David Landgraf

Daniel Landgraf aus Herschbach/Uww machte sich mithilfe von Spenden trotz seiner Krebserkrankung auf den Weg nach Spanien, um seinen ebenfalls krebserkrankten Vater zu verabschieden. Für seine Geschichte erhält er viel Zuspruch auf Instagram.

„Es ist ein Wunder, dass ich hier stehe“, sagt David Landgraf aus Herschbach. Fast drei Jahre kämpft er nun schon gegen den Krebs. Im Herbst machte er eine Reise nach Spanien, eigentlich, um seinen Vater zu besuchen. Doch der, ebenfalls an Krebs erkrankt, verstarb einen Tag vor seiner Ankunft.







Artikel teilen

Artikel teilen