Kunst erleben in Montabaur
Kreative Workshops im b-05 laden zum Mitmachen ein
Charly Schneider, Helga Seelbach, Isabelle Schweitzer, Simone Carole Levy und Bärbel Wollenschläger (von links) leiten an den Sa
Charly Schneider, Helga Seelbach, Isabelle Schweitzer, Simone Carole Levy und Bärbel Wollenschläger (von links) leiten an den Samstagen 8., 15. und 29. August jeweils von 14 bis 18 Uhr drei Workshops, die sich mit dem Thema „Krieg und Frieden“ auseinandersetzen.
Hans-Peter Metternich

Im August verwandelt das b-05 in Montabaur Alltagsmaterialien in Kunst – von Upcycling-Projekten bis zu Tanzperformance. Drei kostenfreie Mitmach-Workshops laden Jung und Alt ein, eigene Ideen auszuprobieren.

Lesezeit 1 Minute
Im b-05 gibt es im August neben einer sehenswerten Ausstellung auch drei Workshops. Im Rahmen der jüngsten Ausstellung im Kunst-, Kultur- und Naturzentrum b-05 im Stadtwald von Montabaur, die sich mit dem Thema „Krieg und Frieden“ auseinandersetzt, bietet das Kunstforum Westerwald drei Workshops für jedes Alter zu dem Ausstellungsthema an.
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