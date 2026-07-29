Im August verwandelt das b-05 in Montabaur Alltagsmaterialien in Kunst – von Upcycling-Projekten bis zu Tanzperformance. Drei kostenfreie Mitmach-Workshops laden Jung und Alt ein, eigene Ideen auszuprobieren.
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Im b-05 gibt es im August neben einer sehenswerten Ausstellung auch drei Workshops. Im Rahmen der jüngsten Ausstellung im Kunst-, Kultur- und Naturzentrum b-05 im Stadtwald von Montabaur, die sich mit dem Thema „Krieg und Frieden“ auseinandersetzt, bietet das Kunstforum Westerwald drei Workshops für jedes Alter zu dem Ausstellungsthema an.