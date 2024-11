Kunst im Bürgerhaus Kreative Vorweihnachtszeit mit „Wirges aktiv“ Hans-Peter Metternich 19.11.2024, 06:00 Uhr

Kunstwerke prägen die Wochenenden bis Weihnachten in Wirges: Im Foyer des Bürgerhauses präsentiert die heimische Künstlergruppe „Wirges aktiv“ ein buntes Angebot.

Die Künstlergruppe „Wirges kreativ“ ist wieder öffentlich unterwegs. Will heißen, Exponate von 15 Kunstschaffenden sind bis zum 22. Dezember im Foyer des Wirgeser Bürgerhauses zu sehen. Am Wochenende wurde die Ausstellung offiziell eröffnet. Eine erfreulich große Zahl von kunstaffinen Zeitgenossen war bei der Vernissage in einer gemütlichen Atmosphäre mit dabei.

