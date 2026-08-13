Neuer Kathetermessplatz
Krankenhaus Hachenburg erweitert sein Herz-Angebot
Hazem Zakri, ärztlicher Direktor des Evangelischen Klinikums Westerwald am Standort Hachenburg, präsentiert nicht ohne Stolz den
Hazem Zakri, ärztlicher Direktor des Evangelischen Klinikums Westerwald am Standort Hachenburg, präsentiert nicht ohne Stolz den modernen Links-Herzkathetermessplatzes.
Markus Kratzer

Großer Bahnhof im Hachenburger Krankenhaus. Wenn sich so viel regionale Politprominenz versammelt, muss das schon einen guten (medizinischen) Grund haben. Und den hat es: Die Klinik stellt sich bei der Versorgung von Herzpatienten besser auf.

Lesezeit 2 Minuten
Hand aufs Herz: Wer wünscht sich bei einer Herzerkrankung oder gar bei einem Herzinfarkt keine schnelle und wohnortnahe medizinische Versorgung? Das Evangelische Klinikum Westerwald hat am Standort Hachenburg sein kardiologisches Angebot modernisiert und wartet mit einem neuen Herzkatheterlabor auf.
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