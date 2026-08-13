Großer Bahnhof im Hachenburger Krankenhaus. Wenn sich so viel regionale Politprominenz versammelt, muss das schon einen guten (medizinischen) Grund haben. Und den hat es: Die Klinik stellt sich bei der Versorgung von Herzpatienten besser auf.
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Hand aufs Herz: Wer wünscht sich bei einer Herzerkrankung oder gar bei einem Herzinfarkt keine schnelle und wohnortnahe medizinische Versorgung? Das Evangelische Klinikum Westerwald hat am Standort Hachenburg sein kardiologisches Angebot modernisiert und wartet mit einem neuen Herzkatheterlabor auf.