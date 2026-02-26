Fast die Hälfte der in Deutschland vorkommenden Vogelarten überwintert in südlichen Gefilden. Neben dem Kranich, der derzeit in Massen zieht, gehört dazu auch der Weißstorch. Seit ein paar Jahren brütet ein Paar in Rothenbach im Westerwald.
Lesezeit 1 Minute
Seit Tagen reißt der Zug der Kraniche über den Westerwald gen Nordosten zu ihren Sommerquartieren nicht mehr ab. Am Donnerstagnachmittag zogen auch wieder riesige Schwärme der Glücksvögel und Frühjahrsboten in ihrer typischen Pfeilformation und laut trompetend quer über das Gelbachtal und auch über das Kannebäckerland.