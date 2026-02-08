Noch am Samstagmorgen war es in unserer Zeitung angekündigt worden, und am Nachmittag war es schon so weit: Tausende von Kranichen zogen über den Westerwald. Riesige Schwärme überquerten zum Beispiel das Gelbachtal.
Kaum hatten wir in unserer Wochenendausgabe angekündigt, dass die Kraniche schon jetzt wieder gen Norden in ihre Sommerquartiere ziehen, war es so weit: Riesige Schwärme zogen von Samstagnachmittag an quer über den Westerwald.Der erste keilförmige Schwarm, der kurz vor 16 Uhr von Heilberscheider Bürgern dabei beobachtet wurde, als er das Gelbachtal überquerte, bestand aus rund 250 Vögeln.