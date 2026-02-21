Vogelzug geht wieder weiter Kraniche überqueren derzeit zu Tausenden den Westerwald Markus Müller 21.02.2026, 05:43 Uhr

i Wo haben sie sich wohl die vergangenen zwei Wochen aufgehalten? Aber jetzt sind sie auch über dem Westerwald wieder in riesigen Schwärmen unterwegs, die Kraniche. Patrick Pleul/dpa

Knapp zwei Wochen hatte der Kranichzug über dem Westerwald Pause gemacht. Seit Freitagabend überqueren wieder Tausende der großen Vögel den Westerwald. Riesige Schwärme wurden zum Beispiel über Höhr-Grenzhausen gesichtet.

Ob sie wohl extra Pause gemacht hatten, um den Zügen der Karnevalisten keine Konkurrenz zu machen? Auf jeden Fall haben die Kraniche am Freitagabend wieder ihren Zug über den Westerwald aufgenommen, nachdem sie sich über die Faschingstage fast zwei Wochen nicht hatten sehen lassen.







Artikel teilen

Artikel teilen