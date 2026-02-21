Knapp zwei Wochen hatte der Kranichzug über dem Westerwald Pause gemacht. Seit Freitagabend überqueren wieder Tausende der großen Vögel den Westerwald. Riesige Schwärme wurden zum Beispiel über Höhr-Grenzhausen gesichtet.
Ob sie wohl extra Pause gemacht hatten, um den Zügen der Karnevalisten keine Konkurrenz zu machen? Auf jeden Fall haben die Kraniche am Freitagabend wieder ihren Zug über den Westerwald aufgenommen, nachdem sie sich über die Faschingstage fast zwei Wochen nicht hatten sehen lassen.