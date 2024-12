Vorfreude auf Sitzungskarneval Kräutscheskönig trägt in der Früh die Zeitung aus 12.12.2024, 14:30 Uhr

i In vollem Ornat trägt Christoph Vohs morgens um 5.30 Uhr in Ransbach-Baumbach die Westerwälder Zeitung aus. Wer wach war, staunte nicht schlecht. Sascha Ditscher

Als Christoph III. der blau-goldene Reiter wird Christoph Vohs in dieser Session als Regent in der Töpferstadt wirken. Für den neuen Kräutscheskönig von Ransbach-Baumbach geht damit ein Traum in Erfüllung.

Es ist früh, dunkel und kalt – doch Christoph Vohs strahlt und sprüht nur so vor guter Laune, als er in Ransbach-Baumbach die Westerwälder Zeitung austrägt. Wer um 5.30 Uhr schon auf den Beinen ist, staunt nicht schlecht. Denn der Zusteller ist niemand Geringerer als der neue Kräutscheskönig, der heute in vollem Ornat beschwingt von Haus zu Haus geht, die langen Federn an der Narrenkappe wippen fröhlich im Wind.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen