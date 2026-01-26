Artenvielfalt in VG Westerburg
„Kräuterwind-Kommunen“ wachsen weiter 
Nachdem im Herbst die ersten Kräuterwind-Kommunen in der Verbandsgemeinde Westerburg ihre Hinweistafeln aufstellen konnten, haben nun weitere Orte die Möglichkeit, auf ihre Teilnahme an diesem Projekt hinzuweisen.
Nach dem Auftakt im September haben jetzt weitere Ortsgemeinden Hinweistafeln erhalten, dass sie an diesem Projekt teilnehmen, das der Natur dient und die Dörfer schöner und lebenswerter macht. 

Blühstreifen stärken die Artenvielfalt und machen den Westerwald bunter. Darum geht es in einer Initiative der Verbandsgemeinde Westerburg. „Kräuterwind-Kommune“, so erläutert Uwe Schmalenbach (Kräuterwind-Geschäftsführer) bei der Auszeichnung der ersten Kommunen im September 2025, „so darf sich künftig eine jede (Orts-)Gemeinde im gesamten Westerwald nennen, die pro Einwohner mindestens einen Zentimeter Blühstreifen (bei zwei Metern Breite) ...

