Nach dem Auftakt im September haben jetzt weitere Ortsgemeinden Hinweistafeln erhalten, dass sie an diesem Projekt teilnehmen, das der Natur dient und die Dörfer schöner und lebenswerter macht.
Lesezeit 2 Minuten
Blühstreifen stärken die Artenvielfalt und machen den Westerwald bunter. Darum geht es in einer Initiative der Verbandsgemeinde Westerburg. „Kräuterwind-Kommune“, so erläutert Uwe Schmalenbach (Kräuterwind-Geschäftsführer) bei der Auszeichnung der ersten Kommunen im September 2025, „so darf sich künftig eine jede (Orts-)Gemeinde im gesamten Westerwald nennen, die pro Einwohner mindestens einen Zentimeter Blühstreifen (bei zwei Metern Breite) ...