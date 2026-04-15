Ein Laden ohne Kasse – und trotzdem voller Schätze: In Höhr-Grenzhausen eröffnet ein Kostnixladen. Hinter dem Modellprojekt stecken zwei Freundinnen mit klarer Mission. Ihr Ziel: Teilen statt wegwerfen – und eine ganze Stadt zum Umdenken bewegen.
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Paulina Sohni und Sophie Bourger leben nicht in der Kannenbäckerstadt, trotzdem sehen sie Höhr-Grenzhausen als ihren Lebensmittelpunkt an. Sie sind begeistert von der Aufbruchstimmung, die vor Ort herrscht und wollen ihren Teil zur Innenstadtbelebung beitragen.