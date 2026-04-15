Projekt in Höhr-Grenzhausen
Kostnixladen öffnet am Samstag in ehemaliger Volksbank
Paulina Sohni (links) und Sophie Bourger eröffnen am Samstag den neuen Kostnixladen in den Räumen der ehemaligen Volksbank in Hö
Paulina Sohni (links) und Sophie Bourger eröffnen am Samstag den neuen Kostnixladen in den Räumen der ehemaligen Volksbank in Höhr-Grenzhausen. Immer mit dabei: Hund Rumo.
Camilla Härtewig

Ein Laden ohne Kasse – und trotzdem voller Schätze: In Höhr-Grenzhausen eröffnet ein Kostnixladen. Hinter dem Modellprojekt stecken zwei Freundinnen mit klarer Mission. Ihr Ziel: Teilen statt wegwerfen – und eine ganze Stadt zum Umdenken bewegen.

Lesezeit 3 Minuten
Paulina Sohni und Sophie Bourger leben nicht in der Kannenbäckerstadt, trotzdem sehen sie Höhr-Grenzhausen als ihren Lebensmittelpunkt an. Sie sind begeistert von der Aufbruchstimmung, die vor Ort herrscht und wollen ihren Teil zur Innenstadtbelebung beitragen.

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