Projekt in Höhr-Grenzhausen Kostnixladen öffnet am Samstag in ehemaliger Volksbank Camilla Härtewig 15.04.2026, 06:00 Uhr

i Paulina Sohni (links) und Sophie Bourger eröffnen am Samstag den neuen Kostnixladen in den Räumen der ehemaligen Volksbank in Höhr-Grenzhausen. Immer mit dabei: Hund Rumo. Camilla Härtewig

Ein Laden ohne Kasse – und trotzdem voller Schätze: In Höhr-Grenzhausen eröffnet ein Kostnixladen. Hinter dem Modellprojekt stecken zwei Freundinnen mit klarer Mission. Ihr Ziel: Teilen statt wegwerfen – und eine ganze Stadt zum Umdenken bewegen.

Paulina Sohni und Sophie Bourger leben nicht in der Kannenbäckerstadt, trotzdem sehen sie Höhr-Grenzhausen als ihren Lebensmittelpunkt an. Sie sind begeistert von der Aufbruchstimmung, die vor Ort herrscht und wollen ihren Teil zur Innenstadtbelebung beitragen.







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