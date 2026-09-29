Leerstand in Montabaur angehen
Kostet Haushaltsloch Montabaur die City-Jugendherberge?
Wenn im November die Verwaltung das Rathaus verlässt, droht dem großen, zentral gelegenen Gebäude der Leerstand in den oberen Et
Wenn im November die Verwaltung das Rathaus verlässt, droht dem großen, zentral gelegenen Gebäude der Leerstand in den oberen Etagen. Denn noch kann niemand sagen, ob das Projekt City-Jugendherberge trotz der schlechten kommunalen Haushaltslage in Montabaur realisiert wird.
Katrin Maue-Klaeser

Wenn im November die Verwaltung das Rathaus verlässt, droht dem zentral gelegenen Gebäude der Leerstand in den oberen Etagen. Noch kann niemand sagen, ob das Projekt City-Jugendherberge trotz der schlechten Haushaltslage in Montabaur realisiert wird.

Lesezeit 2 Minuten
Der Umzugstermin der Verwaltung vom Rathaus am Konrad-Adenauer-Platz „über die Straße“ in das neue VG-Haus am Gerberhof ist mittlerweile greifbar. Damit rückt eine Frage verstärkt in den Fokus: Was geschieht mit dem 80er-Jahre-Bau, wenn die Verwaltung raus ist?
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