Wenn im November die Verwaltung das Rathaus verlässt, droht dem zentral gelegenen Gebäude der Leerstand in den oberen Etagen. Noch kann niemand sagen, ob das Projekt City-Jugendherberge trotz der schlechten Haushaltslage in Montabaur realisiert wird.
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Der Umzugstermin der Verwaltung vom Rathaus am Konrad-Adenauer-Platz „über die Straße“ in das neue VG-Haus am Gerberhof ist mittlerweile greifbar. Damit rückt eine Frage verstärkt in den Fokus: Was geschieht mit dem 80er-Jahre-Bau, wenn die Verwaltung raus ist?