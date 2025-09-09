Ein kostenloses Tattoo für den guten Zweck gibt es bei der Aktion „TwinWin“, die am 20. September stattfindet und auf das Thema Stammzellspende aufmerksam macht. Hieran beteiligen sich 250 Tattoostudios in ganz Deutschland, auch aus dem Westerwald.

Tattookunst geht nicht nur unter die Haut – sie kann auch Leben retten. Am 20. September ist Weltkindertag und Dankestag für Stammzellspender. Dann findet erstmals die Aktion „TwinWin“ statt – initiiert von Jimmy-Dean (Jers) Laubinger (41) vom Tattoostudio „Jers Tattoo“ aus Osnabrück. Laubinger hat einen persönlichen Beweggrund, um die Aktion zu initiieren – seine kleine Tochter Hailey war selbst vor zwei Jahren auf eine Stammzellspende angewiesen und hat diese auch bekommen – nachdem Freunde und Familie deutschlandweit auf das Thema aufmerksam gemacht haben. Nun soll auch anderen Betroffenen, die noch auf ihr passendes „Match“ warten, durch die Aktion geholfen werden und Aufklärungsarbeit zum Thema geleistet werden.

„Jers“ und seine Familie, Kollegen und Freunde haben den Verein Stammzellhelden gegründet – und er hat zusammen mit seiner Frau Gina ein Stammzellspende-Tattoo entworfen. Mit dem Tattoo setzt man ein Zeichen der Verbundenheit mit betroffenen Patienten, die auf eine Stammzellspende angewiesen sind. Dieses Tattoo kann man sich am 20. September bei teilnehmenden Tattoostudios und Ateliers kostenlos stechen lassen. Das Motiv setzt sich aus dem Sternzeichen-Symbol für Zwilling und einem DNA-Strang zusammen, in Kombination entsteht hierbei optisch das Symbol einer Sanduhr. Die Bedeutung dahinter: Man opfert wenig Zeit bei einer Stammzellspende, um einem anderen Menschen noch viel Zeit zu schenken. Der 41-jährige Osnabrücker wirkt auch in der aktuellen, bundesweiten Digitalkampagne der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) mit.

Fast alle Zeitslots sind bei „HennInk“ in Dreikirchen schon belegt

Auch Alexander Henning (28) nimmt an der Aktion teil und sticht am 20. September in seinem Atelier „HennInk“ in Dreikirchen das kostenlose „TwinWin“-Tattoo. „Ich habe Zeitslots von etwa 30 Minuten pro Tattoo eingeplant, bislang sind etwa 18 Leute angemeldet“, berichtet Henning im Gespräch mit unserer Zeitung. Zwei Slots seien noch übrig, aber die seien schnell weg, wie Henning berichtet. „Das ist schön, dass die Aktion so gut angenommen wird“, sagt er.

In einigen Studios können sich die Teilnehmer auch direkt kostenlos typisieren lassen für die DKMS. Möglich ist das aber auch online (siehe Info-Kasten). Die teilnehmenden Tattoostudios und die DKMS schließen sich bei der Aktion zusammen, um das Bewusstsein für Stammzellspenden zu schärfen.

„Zu Beginn haben 150 Studios deutschlandweit Interesse an der Aktion bekundet, jetzt sind wir 250 Studios.“

Tattookünstler Alexander Henning über den Zuspruch von Tattoostudios aus ganz Deutschland zur Aktion „TwinWin“.

Henning tätowiert seit vier Jahren und hat sich bereits einen Stammkundenbestand erarbeitet. Von seinen Kunden seien auch schon einige typisiert, um als Stammzellenspender für ihren genetischen Zwilling einzuspringen. Er selbst hatte auch schon Berührungspunkte mit dem Thema, als ein Freund für die DKMS Spenden erlief. „Zu Beginn haben 150 Studios deutschlandweit Interesse an der Aktion bekundet, jetzt sind wir mehr als 250 Studios“, berichtet Henning begeistert. „So viele Leute werden sich am 20. September das Tattoo-Motiv stechen lassen“, freut er sich. Seit dem 3. August läuft der Aufruf von „Jers Tattoo“ via Instagram, mittlerweile können sich keine neuen Studios mehr anmelden. Laut Henning haben sich einige Whatsapp-Gruppen gebildet, über die sich die teilnehmenden Studios zur Aktion austauschen, Neuigkeiten erfahren und Tattookünstler gemeinsam netzwerken. „Das hat sich schön entwickelt“, sagt er.

Alexander Henning ist begeisterter Tattookünstler und hat sich schon immer für Zeichnen, Malen und die Hautkunst interessiert. Der hauptberufliche Soldat und frischgebackene Vater ist im Nebenerwerb Tattoo-Artist, er hatte zuvor ein Studio in Montabaur. Mit dem Tattoo-Atelier in Dreikirchen ist er zufrieden, da hat er jetzt auch mehr Zeit für seine Familie – tätowiert wird am Wochenende nach Terminabsprache. Auf die Aktion vom Osnabrücker Tattoostudio ist Henning über einen „Reel“ auf Instagram aufmerksam geworden, auch Kunden hätten ihn zum Teil auf die Aktion aufmerksam gemacht. Ihn freut es besonders, dass auch im Ort Dreikirchen die Aktion unterstützt wird – zu den Sponsoren zählen die Amts Apotheke Wallmerod (Tattooheilcreme) und die Bäckerei Schönberger Dreikirchen. „Inhaber Frank Müller stellt Teilchen und Nussecken zum Aktionstag im Atelier zur Verfügung“, berichtet Henning über die Unterstützung.

Spenden kommen der DKMS, MPS und den Stammzellhelden zugute

Die Einnahmen der Aktion, die durch freiwillige Spenden finanziert werden, gehen zu gleichen Teilen an die Stammzellhelden, an die DKMS und an MPS (Mukopolysaccharidose) „Wir spenden Hoffnung“. Aus dem Westerwald ist noch das Tattoostudio „Blackheart Tattoo“ aus Wallmerod dabei, zudem sind einige Studios aus Koblenz und Umgebung sowie Limburg beim Aktionstag dabei.

Alexander Henning plant im Oktober oder November eine weitere Spendenaktion. „Ich möchte für Menschen, die an PTBS (Posttraumatische Belastungsstörung, Anmerkung der Redaktion) erkrankt sind, spenden“, sagt er. „Da sind ja prinzipiell viele Menschen von betroffen.“ Er möchte bei der Spenden-Aktion auch betroffene Bundeswehrsoldaten in den Blick nehmen. Infos dazu wird er auf seiner Instagram-Seite teilen: HennInk_tattoo

Weitere Informationen zur DKMS-Aktion und den teilnehmenden Studios gibt es im Netz unter https://www.dkms.de/aktiv-werden/online-aktionen/twinwin

So funktioniert die DKMS-Registrierung

Auf der Webseite der DKMS kann man unter dem Button „Spender/Spenderin werden“ sich online registrieren, indem man zunächst einige Fragen beantwortet und die Registrierung abschließt. Später wird das Set der DKMS zugeschickt, hier müssen Interessierte einen Wangenabstrich machen, da die Probe Aufschluss darüber gibt, ob die Gewebemerkmale zu einem Patienten passen, der eine Knochenmarkspende benötigt. Die DKMS analysiert die eingeschickte Probe, dann erfolgt die Aufnahme in die Datei – schon ist man als Spender registriert. Alles Weitere gibt es auf der Internetseite der DKMS unter folgendem Link: https://www.dkms.de/aktiv-werden/spender-werden