Beigeordnete arbeiten zusammen Kostenexplosion für Kitaneubau in Nauort entdeckt 23.10.2025, 15:00 Uhr

i Ziehen an einem Strang für Nauort: der Beigeordnete Jens Herold (FWG, links), Erster Beigeordneter Michael Kleudgen (CDU, Mitte) und Christian Konopka (Freie Wähler). Camilla Härtewig

Kosten-Schock in Nauort: Die Beigeordneten Michael Kleudgen, Jens Herold und Christian Konopka ziehen nach dem Rücktritt des Ortsbürgermeisters an einem Strang – und stoßen auf erschreckende Zahlen. Eine Machbarkeitsstudie soll Klarheit bringen.

Die Aufarbeitung rund um den geplanten Kitaneubau in Nauort ist in vollem Gange. Erster Beigeordneter Michael Kleudgen (CDU) und seine Beigeordneten Jens Herold (FWG) und Christian Konopka (Freie Wähler) versuchen derzeit, Licht ins Dunkel zu bringen.







