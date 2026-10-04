Neubau in Montabaur Kosten für VG-Rathaus auf 45 Millionen Euro gestiegen Thorsten Ferdinand 04.10.2026, 10:00 Uhr

i Die letzten Bauarbeiten am VG-Rathaus sind im Gange. Im November soll die Verwaltung umziehen. Thorsten Ferdinand

Wie viel hat das neue Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur letztlich gekostet? Diese Frage beschäftigt weiterhin viele Bürger. Auch wenn die endgültige Antwort noch aussteht, zeichnet sich inzwischen ein klareres Bild ab.

Kurz vor dem Umzug der VG-Verwaltung Montabaur in ihr neues Rathaus hat der Verbandsgemeinderat das Budget für das Projekt noch einmal erhöht. Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich und die Verwaltung rechnen nun mit Gesamtkosten von rund 45 Millionen Euro für den Neubau am Gerberhof.







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