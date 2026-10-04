Neubau in Montabaur
Kosten für VG-Rathaus auf 45 Millionen Euro gestiegen
Die letzten Bauarbeiten am VG-Rathaus sind im Gange. Im November soll die Verwaltung umziehen.
Die letzten Bauarbeiten am VG-Rathaus sind im Gange. Im November soll die Verwaltung umziehen.
Thorsten Ferdinand

Wie viel hat das neue Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur letztlich gekostet? Diese Frage beschäftigt weiterhin viele Bürger. Auch wenn die endgültige Antwort noch aussteht, zeichnet sich inzwischen ein klareres Bild ab.

Lesezeit 2 Minuten
Kurz vor dem Umzug der VG-Verwaltung Montabaur in ihr neues Rathaus hat der Verbandsgemeinderat das Budget für das Projekt noch einmal erhöht. Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich und die Verwaltung rechnen nun mit Gesamtkosten von rund 45 Millionen Euro für den Neubau am Gerberhof.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungPolitik

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren