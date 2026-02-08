Lob für Westerwälder Projekt
Koryphäe und Gymnasiasten beeindrucken Bildungsminister
Besonders beeindruckt zeigte sich Bildungsminister Sven Teuber von den von den Schülern selbst gestaltetene Roll-Ups, die sogar bei der Farbgebung die farbigen Winkel aufgriffen, mit denen die Gruppen der KZ-Insassen gekennzeichnet waren.
Markus Müller

Seit Jahren erforschen Schüler des Mons-Tabor-Gymnasiums unter Anleitung ihres Lehrers Markus Müller die Schicksale von Menschen, die in der NS-Zeit im Westerwald verfolgt wurden. Jetzt ließ sich Bildungsminister Sven Teuber davon beeindrucken.

Eigentlich sind sie ja nur Schüler und ein Lehrer des Montabaurer Mons-Tabor-Gymnasiums. Doch ihr seit Jahren vorangetriebenes Projekt zu durch die Nazis Verfolgten Westerwäldern betrifft den ganzen Kreis: In 83 Prozent der 192 Gemeinden gab es in der NS-Zeit verfolgte Menschen, die viel zu oft dadurch auch zu Tode kamen.

Schloss Montabaur
