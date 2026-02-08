Seit Jahren erforschen Schüler des Mons-Tabor-Gymnasiums unter Anleitung ihres Lehrers Markus Müller die Schicksale von Menschen, die in der NS-Zeit im Westerwald verfolgt wurden. Jetzt ließ sich Bildungsminister Sven Teuber davon beeindrucken.
Lesezeit 3 Minuten
Eigentlich sind sie ja nur Schüler und ein Lehrer des Montabaurer Mons-Tabor-Gymnasiums. Doch ihr seit Jahren vorangetriebenes Projekt zu durch die Nazis Verfolgten Westerwäldern betrifft den ganzen Kreis: In 83 Prozent der 192 Gemeinden gab es in der NS-Zeit verfolgte Menschen, die viel zu oft dadurch auch zu Tode kamen.