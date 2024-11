Adventsmusik in Wallmerod Kooperation von Sommerchor und Konzertorchester geplant 17.11.2024, 20:00 Uhr

i Im geräumigen Goethe-Forum in Bad Ems proben die Sängerinnen und Sänger des Sommerchores Dreikirchen und die Musikerinnen und Musiker des Konzertorchesters Koblenz unter der Gesamtleitung von Christoph Engers für ihr großes Adventskonzert am Samstag, 30. November, in der Sport- und Kulturhalle Wallmerod. Foto: Markus Müller Markus Müller

Bald ist es wieder so weit: Die „Cäcilia“ Dreikirchen lädt zum großen Adventskonzert ein. In diesem Jahr haben die Sängerinnen und Sänger nicht nur einen Projektchor gegründet, sondern setzen auch auf die Zusammenarbeit mit einem namhaften Orchester.

Jedes Jahr am ersten Adventswochenende veranstaltet der gemischte Chor „Cäcilia“ Dreikirchen ein großes Adventskonzert, das weit über die Grenzen des Dorfes hinaus bekannt und beliebt ist. In diesem Jahr haben sich die Sängerinnen und Sänger rund um Chorleiter Wolfgang Tüncher für ihr Konzert „Chrismas Celebration“ gleich zwei Besonderheiten ausgedacht, die sogar die Brücke vom Sommer bis in die Weihnachtszeit schlagen.

