Mit überwältigender Virtuosität und emotionaler Tiefe eröffnete der Berliner Organist Joachim Thoms das Orgeltriduum in Marienstatt – inklusive einer eindrucksvollen Improvisation über Mussorgskis „Tor von Kiew“ und die ukrainische Hymne.

Wenn ein Orgelfestival eröffnet wird, dann bringt dies immer eine besondere Exklusivität mit sich, und die Frage, welcher Künstler die Premiere ausrichten soll, treibt manchen Veranstalter im Vorfeld ordentlich um. Schließlich muss der oder die Auserwählte in der Lage sein, eine stattliche Besucherzahl anzulocken und zugleich einen Eindruck vom hohen musikalischen Niveau des Gesamtvorhabens zu vermitteln. Mit dem Konzertorganisten Joachim Thoms hatte der Marienstätter Musikkreis jedenfalls alles richtig gemacht. Der Improvisations-Experte aus Berlin setzte zu Beginn des traditionellen dreiteiligen „Triduums“ in der Abteikirche mehr als beeindruckende Maßstäbe.

i Joachim Thoms in seinem Element an der Kirchenorgel in Marienstatt. Röder-Moldenhauer

Nicht nur die überwältigende Virtuosität dieses „Tastenritters“ versetzte das Publikum ins Staunen, die vielfach unterschätzte Kunstfertigkeit des Improvisierens erhielt auch eine ganz neue, berührende Dimension. In seiner Begrüßung wies Frater Gregor OCist mit Freude darauf hin, dass der Organist im Laufe seines Programms eine Reise durch die französische Musikgeschichte unternehmen und dabei herausragende Eckpunkte in Wort und Klang erläutern wolle. Zugleich werde „Neues entstehen“ – und damit versprach er nicht zu viel. Im Gegenteil, als Thoms in seiner freundlichen Art den Ablauf des musikalischen Exkurses beschrieb, da ahnte noch niemand, welche Imperien der Genialität sich dabei auftun würden.

Klangreise durch die französische Orgelkunst

Den Beginn machte die „Petite suite baroque“ mit den Sätzen „Ouverture in D“, „Récits“ und „Fugue“, die Thoms bewusst an den Anfang gestellt hatte. Wie er schmunzelnd erklärte, wäre gerade die barocke Ouvertüre mit ihrer Kraft und Opulenz perfekt für den Start in ein solches Programm. Der „Choral en fa“ (Choral in F) erwies sich als vielgestaltige Hommage an César Franck: Auf Passagen der Verklärung und der Andacht folgten dramatische Episoden und ein sanftes Verklingen.

Von gänzlich anderem Charakter war das Arrangement zum Choral „Korn das in die Erde“ – eine Verneigung vor Olivier Messiaen, innerhalb derer Thoms die Liedmelodie nicht nur persönlich sang, sondern auch extravagant umspielte. Der Abschluss des Konzertes fiel voluminös aus, denn der Organist präsentierte nun eine dreiteilige „Orgelsinfonie“ in Anlehnung an die Stilistik Charles-Marie Widors, in der sich berühmte Werke französischer Komponisten versteckten. Das „Carillon in C“ versprühte Themen aus der „L`Arlésienne-Suite“ von Georges Bizet, das „Prière pour Brigitt“ erinnerte an die „Suite Gotique“ von Léon Boellmann, während die „Toccata“ wie aus dem Nichts den „Schwan“ aus Camille Saint-Saens „Karneval der Tiere“ hervorzauberte.

Improvisierte Meisterschaft und ein musikalisches Zeichen für die Ukraine

i Das Konzert lockte einige Besucher an. Röder-Moldenhauer

Mit der Zugabe setzte Thoms dann ein Zeichen der Solidarität: Seine finale Improvisation koppelte „Das große Tor von Kiew“ (ein Satz aus dem Zyklus „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgsky) an die ukrainische Nationalhymne. Ob sich die Besucher letztlich im Klaren darüber waren, dass sämtliche Stücke dieses Konzertes wirklich erst im Moment ihrer Aufführung und nur anhand weniger Notizen entstanden, das sei dahin gestellt.

Joachim Thoms innige Verbindung zum Orgelspiel, seine Verehrung für die Meister der französischen Musikgeschichte und das glückselige Lächeln, das immer wieder über sein Gesicht huschte, werden dem Publikum aber nicht verborgen geblieben sein. Es war ein würdiger und ergreifender Einstieg in die dreiteilige Konzertserie, und es bleibt zu hoffen, dass Joachim Thoms bald wieder seine Aufwartung in Marienstatt machen wird.

Die beiden nächsten Veranstaltungen des „Orgeltriduums“ finden am Freitag, 12. September, um 19.30 Uhr (Victor-Antonio Agura, Dortmund), und am Sonntag, 14. September, um 15.15 Uhr (Dr. Michal Markuszewski, Warschau/Polen) statt. Mehr Informationen auf www.abtei-marienstatt.de (hier „Musikkreis“ anklicken).