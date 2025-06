Christoph Rethmeier tritt beim Wirgeser Konzertchor die Nachfolge von Burkhard A. Schmitt an. Das eröffnet die Kooperation mit einem weiteren Ensemble des Dekanatskantors. Die Vereinsspitze in Wirges sagt, wie es unter dem neuen Dirigat weitergeht.

Der Konzertchor Wirges ist seit seiner Gründung ein Chor für klassische Musik und große Konzerte. Renommierte, professionelle Solisten und Orchester sind die Partner. Das Repertoire besteht aus einer bunten Sammlung an Oratorien, Requien und vieler anderer Chorwerke bekannter Komponisten, wie Mozart, Verdi, Händel, Mendelssohn-Bartholdy, Elgar, Brahms, Dvořák, und vielen anderen mehr. Mehr als drei Jahrzehnte lang hat Burkhard A. Schmitt dem Ensemble als künstlerischer Leiter vorgestanden und den Chor von Erfolg zu Erfolg geführt – weit über die Grenzen unserer Region hinaus bis ins außereuropäische Ausland.

Mit dem Adventskonzert am 15. Dezember des vergangenen Jahres in der Pallottikirche Vallendar verabschiedete sich der künstlerische Leiter Burkhard A. Schmitt vom Konzertchor Wirges. Die Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Camille Saint-Saëns und des Magnifikat von Antonio Vivaldi ging die 32-jährige Ära eines bemerkenswerten Chorleiters in Wirges zu Ende. Das Adventskonzert war ein würdiger Abschluss und ein großes Dankeschön an einen Dirigenten, der das Wirgeser Ensemble durch seine Leitung seit 1993 zu dem gemacht hat, was es noch heute ist: ein Chor, der für ein besonderes Repertoire steht und dabei seine Freude für die Musik stets mit seinen Zuhörerinnen und Zuhörern teilt.

„Mit Christoph Rethmeier haben wir, was die künstlerische Leitung unseres Chores angeht, einen Glücksgriff gelandet.“

Vereinsvorsitzender Alban Scheider freut sich über den neuen Dirigenten des Konzertchors Wirges.

Und das wird auch so bleiben, denn der Verein konnte als neuen künstlerischen Leiter Christoph Rethmeier gewinnen, der seit 1996 als Dekanatskantor im Evangelischen Dekanat Westerwald tätig ist. Unsere Zeitung sprach mit dem Vorsitzenden und dem Ehrenvorsitzenden des Vereines, Alban Scheider und Alfons Schmidt, sowie mit Christoph Rethmeier, wie es mit dem Konzertchor Wirges weitergeht und welche Ziele man sich für die nahe Zukunft gesetzt hat. „Mit Christoph Rethmeier haben wir, was die künstlerische Leitung unseres Chores angeht, einen Glücksgriff gelandet, denn als Chorleiter passt er genau in die ‚Fußstapfen‘ seines Vorgängers und zu uns, was die künstlerische Intention und das anspruchsvolle Repertoire anbelangt“, erklärt Alban Scheider. Unter der Leitung von Dekanatskantor Christoph Rethmeier steht auch das Ensemble Vox Humana. Der Chor des Evangelischen Dekanats Westerwald hat sich zu einem leistungsfähigen Laienchor entwickelt, dessen Name heute für kirchliche Chorarbeit auf hohem Niveau steht.

i Gemeinsam gehen sie ein neues Projekt an: Der Konzertchor Wirges, der seit geraumer Zeit unter der künstlerischen Leitung von Christoph Rethmeier steht, und das Ensemble Vox Humana (hier bei einer Chorprobe in Wirges) werden Ende November bei zwei Konzerten das „Requiem“ von Franz von Suppè aufführen. Hans-Peter Metternich

„Beide Chöre, der Konzertchor Wirges und Vox Humana, werden für das erste Projekt als 60-köpfiges gemischtes Chorensemble zusammengeführt. Dann können zwei mittelgroße Chöre, dem eigenen Anspruch gerecht werdend, gemeinsam große chorsinfonische Werke stemmen“, erklärt Christoph Rethmeier. „Dass die ‚Chemie‘ zwischen den beiden Vereinen stimmt, wurde bereits bei den ersten gemeinsamen Proben deutlich, denn die Sängerinnen und Sänger stellen sich mit Idealismus den Herausforderungen, die das anspruchsvolle Repertoire mit sich bringt“, betont der Chorleiter. Die Proben finden in der Regel getrennt statt, bisher habe es aber auch bereits sechs gemeinsame Proben gegeben, erklärt Alban Scheider, der bestätigt, dass die kollektive Arbeit unglaublich viel Spaß mache.

„Unsere Probenarbeit ist auf zwei gemeinsame Konzerte Ende November dieses Jahres fokussiert. Im Mittelpunkt steht das Requiem von Franz von Suppè“, verweist Christoph Rethmeier auf ein Werk, das er eine „echte Wiederentdeckung“ nennt. Das sei sozusagen ein „lebensbejahendes Requiem“ voller spannender Musik, so der Chorleiter. Die Konzerte finden am 22. November in Wirges im Westerwälder Dom und am 23. November in Höhn in der katholischen Kirche Mariä Heimsuchung statt. Neben dem Requiem von Franz von Suppè werden Teile aus „Enigma“ (Variationen) von Edvard Elgar zu hören sein. Mitwirkende sind die Chorgemeinschaft der beiden Chöre, die Solisten Julia Borchert (Sopran), Franziska Orendi (Alt), Henning Jendritza (Tenor), Rolf A. Scheider (Bass) sowie das Neue Rheinische Kammerorchester Köln in sinfonischer Besetzung. Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Christoph Rethmeier.