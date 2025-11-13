„Bes Balt“ überzeugt in Wirges Konzert lässt Bilder entstehen, die man hören kann Hans-Peter Metternich 13.11.2025, 12:00 Uhr

i Heiko Kaiser (links) intoniert die Bassklarinette und André Kaiser spielt auf der B-Klarinette. Hans-Peter Metternich

Ein funkelnder Stern am Westerwälder Kultur-Firmament: Das Klarinettenquartett „Bes Balt“ begeisterte in der evangelischen Kirche Wirges und erweckte Werke von Grieg bis Mussorgski mit feinsinnigem Zusammenspiel zum Leben.

Am Sonntagabend gastierte in der evangelischen Kirche in Wirges im Rahmen der jährlichen Konzertreihe das Klarinettenquartett „Bes Balt“. Es darf schon gleich am Anfang festgestellt werden: Das 20. Konzert seit der Neugründung des Musikausschusses der evangelischen Martin-Luther-Kirchengemeinde Wirges war ein funkelnder Stern am Firmament des Kultur schaffenden Musikausschusses, für dessen Erfolg Hannelore und Reinhard Höhn sowie Jan Schneider ...







