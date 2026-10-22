Neues VG-Haus in Montabaur Konzept mit Aussicht: Bezüge zur Stadt freuen Besucher Katrin Maue-Klaeser 22.10.2026, 16:00 Uhr

i Die schönste Terrasse von Montabaur bleibt nach dem Umzug der Verwaltung in das neue VG-Haus im Alltag den Mitarbeitern vorbehalten – wenn das kein Anreiz ist, die Büromaterialien zu Fuß vom alten ins neue Büro zu tragen. Der Erste Beigeordnete Tobias Panne (rechts) führt Interessierte herum. Katrin Maue-Klaeser

Die Rundgänge im neuen Montabaurer VG-Haus waren schnell ausgebucht – und die Teilnehmer lassen sich gern von den Ideen der Planer überzeugen. Was der umstrittene Bau an Überraschungen bereithält, zeigt unter anderem Beigeordneter Tobias Panne.

Sehr interessiert und aufgeschlossen sind die Teilnehmer des Rundgangs durch das neue Montabaurer VG-Haus. Das ist für Tobias Panne, Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Montabaur, und Sachgebietsleiterin Marion Gräf eine Erfahrung, die sie nach eigenem Bekunden bei all ihren Führungen durch den Neubau gemacht haben.







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