Neues VG-Haus in Montabaur
Konzept mit Aussicht: Bezüge zur Stadt freuen Besucher
Die schönste Terrasse von Montabaur bleibt nach dem Umzug der Verwaltung in das neue VG-Haus im Alltag den Mitarbeitern vorbehal
Die schönste Terrasse von Montabaur bleibt nach dem Umzug der Verwaltung in das neue VG-Haus im Alltag den Mitarbeitern vorbehalten – wenn das kein Anreiz ist, die Büromaterialien zu Fuß vom alten ins neue Büro zu tragen. Der Erste Beigeordnete Tobias Panne (rechts) führt Interessierte herum.
Katrin Maue-Klaeser

Die Rundgänge im neuen Montabaurer VG-Haus waren schnell ausgebucht – und die Teilnehmer lassen sich gern von den Ideen der Planer überzeugen. Was der umstrittene Bau an Überraschungen bereithält, zeigt unter anderem Beigeordneter Tobias Panne.

Lesezeit 3 Minuten
Sehr interessiert und aufgeschlossen sind die Teilnehmer des Rundgangs durch das neue Montabaurer VG-Haus. Das ist für Tobias Panne, Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Montabaur, und Sachgebietsleiterin Marion Gräf eine Erfahrung, die sie nach eigenem Bekunden bei all ihren Führungen durch den Neubau gemacht haben.
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