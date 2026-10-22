Die Rundgänge im neuen Montabaurer VG-Haus waren schnell ausgebucht – und die Teilnehmer lassen sich gern von den Ideen der Planer überzeugen. Was der umstrittene Bau an Überraschungen bereithält, zeigt unter anderem Beigeordneter Tobias Panne.
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Sehr interessiert und aufgeschlossen sind die Teilnehmer des Rundgangs durch das neue Montabaurer VG-Haus. Das ist für Tobias Panne, Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Montabaur, und Sachgebietsleiterin Marion Gräf eine Erfahrung, die sie nach eigenem Bekunden bei all ihren Führungen durch den Neubau gemacht haben.