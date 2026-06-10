Vielseitige Fraktionsanträge  
Kommt Neuauflage des Westerwald-Steig-Laufs?
Eine grüne Schutzschicht auf dem Dach kann für einen kühlenden Effekt im Sommer sorgen. In der Verbandsgemeinde Westerburg ist d
Eine grüne Schutzschicht auf dem Dach kann für einen kühlenden Effekt im Sommer sorgen. In der Verbandsgemeinde Westerburg ist die Verwaltung beauftragt, bei bei künftigen Neubauten sowie bei Sanierungen von Dachflächen öffentlicher Gebäude im Zuständigkeitsbereich der Verbandsgemeinde regelmäßig zu prüfen, ob eine Dachbegrünung sinnvoll umsetzbar ist.
Inga Kjer/dpa. Inga Kjer/dpa-tmn

VG-Rat Westerburg beschäftigt sich mit Fülle von Ideen: Das Spektrum reicht von der Verwendung des Sondervermögens zum Bau von Mehrgenerationenhäusern bis hin zur Frage, ob es wieder einen Halbmarathon am Wiesensee geben soll.  

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Mit einer Reihe von Anträgen hatte sich der Verbandsgemeinderat Westerburg bei seiner jüngsten Sitzung zu beschäftigen. Auf der Agenda standen gleich sechs SPD-Anträge sowie ein gemeinsamer Antrag der Antrag WgZ (Wir gestalten Zukunft)-Fraktion und B’90-Die Grünen-Fraktion.

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