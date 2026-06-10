VG-Rat Westerburg beschäftigt sich mit Fülle von Ideen: Das Spektrum reicht von der Verwendung des Sondervermögens zum Bau von Mehrgenerationenhäusern bis hin zur Frage, ob es wieder einen Halbmarathon am Wiesensee geben soll.
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Mit einer Reihe von Anträgen hatte sich der Verbandsgemeinderat Westerburg bei seiner jüngsten Sitzung zu beschäftigen. Auf der Agenda standen gleich sechs SPD-Anträge sowie ein gemeinsamer Antrag der Antrag WgZ (Wir gestalten Zukunft)-Fraktion und B’90-Die Grünen-Fraktion.