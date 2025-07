Sie lassen nicht locker, obwohl sie mittlerweile kaum noch damit rechnen, selbst eines Tages auf diesem Radweg nach Montabaur zu fahren: Norbert Busch und Rita Schneider setzen sich mit der Initiative „Radweg Jetzt“ seit bald zehn Jahren dafür ein, dass eine pendlertaugliche Fahrradverbindung von Holler nach Montabaur entlang der L326 gebaut wird. Fragen wieder und wieder nach. Und werden wieder und wieder vertröstet.

Auch Westerwälder Politiker klopfen gelegentlich an, wann die Verbindung endlich geschaffen wird. Zuletzt richtete Landtagsabgeordnete Jenny Groß (CDU) dazu eine Kleine Anfrage an die Landesregierung. Die Antwort bringt keine Erkenntnisse, die die Initiative nicht schon hätte. Zentraler Punkt für die Rad-Aktivisten ist dabei die Antwort auf Frage 1, die auf den Stand der Machbarkeitsstudie abzielt: „In der Machbarkeitsstudie wurden anfänglich fünf Varianten untersucht, von denen nach einer Vorauswahl drei Varianten aktuell genauer ausgearbeitet und bewertet werden. Aufbauend auf diesen Ergebnissen wird eine Vorzugsvariante ausgewählt“, heißt es in der Antwort aus dem Verkehrsministerium Daniela Schmitts (FDP).

Aus der Betrachtung bereits herausgenommen wurden demnach Variante 1 von Holler über Niederelbert nach Montabaur sowie Variante 3b über die Marau und den Gelbachtal-Rad- und Wanderweg. Diese beiden Alternativen hatte die Initiative in mehreren Kontakten mit dem Landesbetrieb Mobilität für abwegig erklärt und war damit auf Verständnis gestoßen. Diskussionspunkt blieb Variante 3a, die weiterhin in der Machbarkeitsstudie untersucht werden soll.

Genau da haken Busch und Schneider ein: „Wir wollen, dass die Variante 3a gestrichen und nicht weiter untersucht wird“, sagt Norbert Busch und nennt auch gleich die wichtigsten Argumente der Initiative gegen diese Streckenführung über die Marau und die Straße „Im Gelbachtal“/L313. Sie berge – neben der deutlich längeren Strecke – insbesondere von Holler bis zur Einmündung auf die L313 Gefahren für Radler:

aufgrund der Wegebeschaffenheit, teils mit Natursteinpflaster, teils mit Absackungen,

wegen der Topografie,

wegen des umgebenden Bewuchses, der den Weg zumindest im Winterhalbjahr dunkel und den Untergrund rutschig mache.

Der Abschnitt ist so fernab von anderen Verkehrswegen gelegen, dass es bei einem Unfall unter Umständen sehr schwierig sei, Hilfe zu erhalten.

Durch den Verlauf in weiten Teilen über Gemeindewege müssten die Kommunen (Holler und Montabaur) sich an der Umsetzung und wohl auch an den Kosten beteiligen.

Die Wegführung werde nie von Radfahrern akzeptiert werden, unter anderem wegen der genannten Probleme, aber auch, weil sie nicht direkt ins Zentrum der Kreisstadt führe.

i Die Führung eines Radweges an der L326 über die B49 ist eines der größten Probleme. Aber auch die Abzweigung Richtung Gelbachtal (links) muss gefahrlos überwunden werden. Archiv Hans-Peter Metternich. Hans-Peter Metternich

Da die Initiative die Variante aus den genannten Gründen für ungeeignet hält, sehen Schneider und Busch es sogar als Gebot der Sparsamkeit im Umgang mit Steuermitteln an, sie frühzeitig zu verwerfen, um den Arbeitsaufwand für das mit der Machbarkeitsstudie beauftragte Büro zu minimieren. So ärgerlich sie es finden, dass nach mehr als einem Jahr immer noch kein Ergebnis der Studie vorliegt, obwohl es zunächst bereits zum Jahreswechsel 24/25 und dann spätestens Ende Juni vorliegen sollte, hoffen sie nun, doch noch dafür sorgen zu können, dass Variante 3a noch vor der vergleichenden Betrachtung verworfen wird.

Dann blieben noch zwei Varianten zum Vergleich – von denen die Radweg-Befürworter eine klar bevorzugen, aber auch die zweite Route akzeptieren könnten: Den weitaus größten und wichtigsten Teil der Strecke verlaufen diese beiden Varianten identisch, nämlich entlang der L326 von Holler in Richtung Montabaur. Sie trennen sich erst an der Abzweigung Richtung Gelbachtal. Dort verläuft die von der Initiative bevorzugte Variante 2a direkt weiter in die Stadt, 2b führt zur Gelbachtalstraße/Pappelallee und folgt dieser in Richtung Eichwiese. „So gelangt man schneller an die Einkaufsmärkte an Allmannshausen“, hatte Benedikt Bauch, Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Diez, bei einem Gesprächstermin gesagt.

Bau vor 2029 unwahrscheinlich

Dieser Termin fand im Montabaurer Rathaus statt, neben Vertretern der Radweg-Initiative und dem Chef des LBM war auch Ulrich Richter-Hopprich als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Montabaur dabei. Er hatte sich schon vorher für den Bau der „Direktverbindung“ entlang der Landesstraße für Radfahrer eingesetzt, auch an Befahrungen teilgenommen. Auch hatte die Verbandsgemeinde eine eigene Studie erstellen lassen und bereits 2018 beim Land beantragt, die Strecke ins „Großräumige Radwegenetz Rheinland-Pfalz“ aufzunehmen.

Das Gespräch nutzten die Vertreter der Initiative, um ihrer Enttäuschung Ausdruck zu verleihen, dass der Radweg nicht im Investitionsprogramm des Landes steht. Dem hielt Benedikt Bauch entgegen, dass Projekte, für die Baurecht erreicht wird, im Programm platzierte Vorhaben „überholen“ und in den Haushalt aufgenommen werden können. Der LBM-Chef wies aber auch auf aufwendige Gutachten und Fachkräftemangel hin, sodass er zu dem Schluss kam: Es ist unwahrscheinlich, dass der Radweg bis 2029 gebaut wird.

Die Sanierung der Brücke der L326 über die B49 im Jahr 2021 wäre aus Sicht der Initiative eine Riesenchance gewesen, die Radverbindung bereits anzulegen. Dazu wären allerdings wesentlich aufwendigere Arbeiten an der Brücke erforderlich gewesen – eine Investition, die das Land scheute, weil nicht geklärt war, ob diese Radverbindung tatsächlich gebaut wird.

Für die Machbarkeitsstudie, die zunächst Ende 2024 bereits vorliegen sollte, nennt der LBM nun keinen Fertigstellungstermin mehr, nachdem sie auch zur Jahresmitte 2025 nicht vorgestellt werden konnte. Allerdings haben Norbert Busch und Rita Schneider vor wenigen Tagen mit Mitarbeitern des Radwegeteams bei der Behörde telefoniert. Dabei erfuhren sie, dass zumindest noch in diesem Jahr die Vorzugsvariante ermittelt werden soll.

Auch mit der grünen Landtagsabgeordneten Lea Heidbreder stehen Schneider und Busch in Kontakt. Sie hat ihnen mitgeteilt, dass Andy Becht (FDP), Staatssekretär im Wirtschaftsministerium des Landes, nicht nur dabei sein will, wenn das Ergebnis der Machbarkeitsstudie vorgestellt wird, sondern auch Interesse an einer einvernehmlichen Lösung geäußert habe. Das hält bei den Vorkämpfern für die Radverbindung die Hoffnung wach, dass ihr jahrelanges Engagement sich schließlich in ihrer bevorzugten Wegführung auszahlt.

Ursprünglich fünf Varianten betrachtet

Ursprünglich hatte der Landesbetrieb Mobilität fünf Varianten für eine Radverbindung von Holler (Ortsmitte) nach Montabaur (Rathaus) benannt:

über die Kreisstraße 168 nach Niederelbert, dann auf dem bestehenden Radweg (5,6 Kilometer) über einen zu bauenden Radweg entlang der L326 und dann a) über die B49 hinweg direkt in die Stadt (2,8 Kilometer) b) vor der B49 auf die L313 Richtung Gelbachtal, dann über die Wirzenborner Straße (3,7 Kilometer) über die Bach- und Gelbachstraße und den anschließenden Feld- und Waldweg entlang dem Niederelberter Bach, an der Marau hinunter auf/an die L313 (Gelbachtalstraße) a) und dort in die Stadt (4,1 Kilometer) b) oder an der Marau auf den Gelbachtal-Rad- und -Wanderweg, dann über die Wirzenborner Straße (4,5 Kilometer).

Varianten 1 und 3b wurden verworfen – wegen der Länge, aber auch, weil die Radfahrer sich die schmale K168 bis Niederelbert mit dem Kraftverkehr teilen müssten und der idyllische Gelbachtal-Radweg nicht als alltagstauglich gelten kann.